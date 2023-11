Page carga contra el pacto PSOE-Junts: "El relato es falso. Puigdemont es culpable, no víctima"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado este viernes sobre el acuerdo firmado ayer por PSOE y Junts y ha asegurado que ayer vio "mucha necesidad y ninguna virtud".

El único socialista que consiguió revalidar su cargo con mayoría absoluta las pasadas elecciones municipales siempre se ha mostrado contrario a la amnistía. El político castellanomanchego es uno de los socialistas más críticos con Sánchez y no ha dudado en manifestar su disconformidad con el pacto sellado con los separatistas para garantizar los 7 votos que Sánchez necesita para revalidar su cargo.

"Me opongo al proyecto de la amnistía, porque significa borrar un delito. Es un relato falso, Puigdemont es culpable, no víctima de nada", ha declarado Page en una intervención en Manzanares (Ciudad Real), en la que ha criticado que "ayervi mucha necesidad".

"No vamos a tolerar que se utilice la pluralidad de España para tener privilegios fiscales o financieros", expone García-Page, que no ve muy claro que el proyecto salga adelante: "Será imposible, lo quiera o no lo quiera el gobierno de turno, que salga adelante un proyecto así, que haya una votación en la que se ponga en cuestión la unidad de España, esto no se puede votar", ha denunciado el presidente manchego, que ha querido dejar claro que "si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batallas, lo haré. Pero no voy a permitir que haya una relectura de la Constitución".

El líder del Ejecutivo de Castilla-La Mancha también ha querido mandar un mensaje a Pedro Sánchez: "Tiene mucha necesidad de gobernar, y el otro de evitar la cárcel, ninguna virtud". "Se está evitando que gobierne la derecha española haciendo que gobierne la derecha independentista catalana", ha sentenciado Page.