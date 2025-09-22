Page sobre las pulseras: "Lo importante son las víctimas, no si cae o no un ministro"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado por centrarse en la protección de las víctimas de violencia machista, y que lo más importante es saber si el sistema de las pulseras funciona, o corregirlo si es necesario, pero no "si cae o no un ministro".

Preguntado en Toledo tras un acto con empresarios organizado por el digital 'EnCLM', García-Page ha manifestado a los medios que "lo verdaderamente importante es saber qué ha pasado, porque la tranquilidad del sistema radica en que funcione", por lo que hay que explicarlo "sin sacar apriorismos ni establecer conclusiones".

Ha lamentado que el Partido Popular "en cuanto sale una información, antes incluso de contrastarla, ya está pidiendo la dimisión y la cabeza del Gobierno", pero ha defendido que "lo verdaderamente importante aquí son las víctimas, no si cae o no un ministro, sea de ahora o sea el de Podemos de antes".

García-Page ha considerado que "es un tema muy delicado como para manosearlo desde el punto de vista político a las primeras de cambio", y ha instado a conocer si el sistema es fiable, "y sobre todo, si no estamos convencidos, pues corregirlo".

Del mismo modo, el presidente manchego ha argumentado que "lo serio es anteponer el bienestar de las víctimas y garantizarles la confianza en el sistema", lo que se traduce en verificar su funcionamiento y corregir los posibles errores que puedan existir.

Agencia EFE