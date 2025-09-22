Un juzgado de Madrid ve indicios delictivos en el rescate de Air Europa por la conexión con Begoña Gómez

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha acordado abrir diligencias previas contra la mujer del presidente del Gobierno y Javier Hidalgo tras observar "la posible existencia de una infracción penal" en la manera en que se concedió por parte del Gobierno el rescate de Air Europa, tal y como ha podido saber en primicia LA RAZÓN de fuentes jurídicas.

Tras recibir la querella presentada por Manos Limpias, el juez se ha inhibido a favor de su compañero Juan Carlos Peinado para que sea este quien, en todo caso, asuma estas actuaciones por un delito de tráfico de influencias al haber estado ya "investigando con anterioridad" cómo se fraguó la millonaria ayuda pública a la aerolínea de Globalia.

El juez ha tomado esta decisión tras escuchar a la Fiscalía, que ha rechazado pronunciarse sobre la admisión o inadmisión de la querella, pero sí que ha apoyado remitir las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que instruye el "caso Begoña Gómez".

Ya este pasado junio, el juez Peinado rechazó asumir una querella que presentó Vox por presunta la conexión entre Gómez y el rescate al entender que su juzgado "no puede conocer hechos relativos al rescate. Teniendo en cuenta que la Audiencia Provincial de Madrid dejase fuera del objeto de la causa esta línea de investigación hasta que no apareciesen nuevos indicios en los habría que indagar en una pieza separada.

Fue el pasado 18 de mayo cuando el sindicato de Miguel Bernad presentó una querella contra la esposa de Pedro Sánchez y el exCEO de Globalia en la que advertía de la celebración de "reuniones secretas" en la oficina del grupo empresarial entre ambos, que habrían tenido lugar entre junio y julio de 2020.

Mientras en el seno del Ejecutivo se "estaba aprobando el mecanismo de rescate" de la línea aérea por valor de 475 millones de euros, que finalmente recibió luz verde en el Consejo de Ministros meses después, en noviembre de ese mismo año.

La entidad de funcionarios aseguraba, de igual forma, que, como la tramitación de la subvención "no avanzaba", Hidalgo optó por telefonear a la esposa del jefe del Ejecutivo "solicitando su intervención para acelerar y desbloquear la concesión de la ayuda", según se puso de manifiesto -reseñaba el querellante- la propia Unidad Central Operativa (UCO) en un informe.

Unas actuaciones que, siempre según Manos Limpias, "constituyen un indicio claro de que la búsqueda de influencias por canales no oficiales y de tráfico de influencias".

*Estamos ampliando*