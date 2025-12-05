Los "parches" de Marlaska para tapar la falta de policías nacionales en Canarias

Las mareas migratorias, el aumento de la delincuencia, la subida en población absoluta y el elevado número de turistas en Canarias, han provocado que el número de efectivos de la Policía Nacional ya no sea suficiente. Y la solución por parte del ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, no .es otra que ir poniendo "parches".

"Para atender unos servicios, se descuidan otros", denuncian desde la Unión Federal de Policía (UFP), que añade que según el Catálogo de Puestos de Trabajo, hay 622 plazas sin cubrir. En concreto, este catálogo prevé un total de 4.878 policías para todo Canarias, de los que 2.759 serían para la provincia de Las Palmas y 2.119 para la de Santa Cruz de Tenerife. La realidad es que la cifra total es de 4.256 agentes: unos 2.400 en Las Palmas y 1.800 en Santa Cruz de Tenerife.

Pese al crecimiento demográfico, la demanda de nuevos servicios como los derivados de la crisis migratoria, la llegada de más turistas o el incremento de la criminalidad en las islas... el número de efectivos no ha aumentado.

El drama de la inmigración

Según señalan desde este sindicato policial, desde 2014 la población de los municipios en los que tiene competencia la Policía Nacional ha subido en unos 52.000 habitantes. Además, se han incrementado en más de dos millones los turistas que llegan cada año y que pasan por los puestos fronterizos. Por no hablar del drama humanitario de la inmigración descontrolada. Desde la UFP apuntan que la entrada de cientos de pateras a la isla de El Hierro, obliga a tener unos 35 agentes desplazados continuamente en esa isla. Una cifra de agentes con los que no se puede contar en el servicio habitual.

Y lo mismo ocurre con la llegada de cayucos al sur de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, o Gran Canaria. "Cientos de agentes destinados a recibir y tramitar los expedientes de cada inmigrante. A custodiarlos si son detenidos en calabozos o en Centros de Internamiento de Extranjeros, o alojados en los Centros de Acogida Temporal (CATE)", explican.

De hecho, según relatan, se ha abierto un nuevo centro en El Hierro y se va a abrir otro en Granadilla de Abona, que se suman a los ya existentes en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. "Cada agente destinado en Policía Científica se ve obligado a reseñar a estos inmigrantes, deja de hacer inspecciones oculares, o informes técnicos imprescindibles para el esclarecimiento de delitos y la identificación y captura de los delincuentes", reiteran. "Cada agente de Seguridad Ciudadana que pasa su turno custodiando un CATE o un CIE, o haciendo traslados de estos extranjeros, no está disponible para acudir a una llamada urgente, o para tener presencia en zonas sensibles y prevenir la comisión de delitos", especifican desde la UFP.

Y en este sentido, recuerdan que lo mismo ocurre con cada agente de las Brigadas de Extranjería y Documentación que se dedica a realizar los trámites con los extranjeros recién llegados, ya que destinan menos tiempo a descubrir infracciones de extranjería o investigar tramas de trata de seres humanos, prostitución coactiva, falsedades documentales o delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, entre otros.

La Policía Nacional está "sobrepasada"

Y si bien entienden que deben realizarse todas las tareas mencionadas anteriormente, lo que no puede ocurrir, a su juicio, es que se abandonen otros servicios igual de esenciales. Por ello, consideran urgente y necesario, que el Ejecutivo y por ende el Ministerio del Interior dote a Canarias de un número de agentes adecuado a las necesidades actuales. "La Policía Nacional está sobrepasada, va escapando, y esto lo paga el ciudadano", aseguran desde este sindicato.

Porque ya no es suficiente con cubrir el Catálogo de Puestos del Trabajo al 100%, es necesario aumentar el número de agentes. En concreto, consideran urgente ampliar las plantillas de Policía Científica, así como las Brigadas de Seguridad Ciudadana y Extranjería y Fronteras. Por no hablar de los aeropuertos, cuyas plantillas han quedado totalmente desfasadas y lo único que hacen es luchar por realizar los servicios mínimos de control fronterizo.