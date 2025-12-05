Vox no cambia su percepción y evitará acudir al izado de la bandera por el Día de la Constitución

Sin representación. Ningún miembro de Vox acudirá el próximo sábado 6 de diciembre al tradicional izado de bandera para recordar la aprobación de la Constitución Española. Con esta decisión, tal y como anunció el presidente de la formación, Santiago Abascal, el pasado 12 de octubre, Vox no compartirá escenario con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fuera de las sedes oficiales.

Para no "blanquear al responsable de la corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España", según se ha informado, la portavoz de la formación en el Congreso, Pepa Millán, ha comunicado la decisión en una carta remitida al jefe del Estado Mayor de la Defensa, en la que "agradecen la invitación" pero confirman que no acudirán al tradicional izado de bandera. Desde el pasado 12 de octubre, los miembros de la formación no han compartido espacio con el líder de los socialistas en los eventos oficiales.

En años anteriores los miembros de Vox sí acudieron al izado de bandera del Día de la Constitución, aunque evitaban los actos en el Congreso para no coincidir con el Gobierno y los partidos independentistas y nacionalistas. Para respetar su decisión tomada el pasado mes de octubre, este año se ausentarán de todos los actos oficiales programados para conmemorar la llegada de la democracia a España.

Pese a que sea una novedad el cambio de los de Santiago Abascal, tal y como ha asegurado EP, al evento tampoco acudirán los socios nacionalistas habituales del Gobierno que se mantienen firmes pese a la parálisis legislativa tras la ruptura del Junts con el PSOE. Los diputados del partido liderado por Carles Puigdemont, junto con los representantes de Podemos, también se mantendrán al margen.

El cambio de estrategia de Abascal con Sánchez

"No queremos blanquear al Gobierno de Pedro Sánchez que es el responsable de una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España". Con estas palabras, la formación confirmaba que Santiago Abascal no se presentaría en el palco de autoridades para compartir con la Familia Real y los principales representantes políticos, el Desfile Militar del pasado 12 de octubre. En aquella ocasión, entre los pitos y los abucheos de las personas congregadas contra el presidente del Gobierno a lo largo del recorrido, el líder de la formación siguió los vuelos de los nuevos aviones estrenados en esta edición sin contacto con los representantes políticos.

Sin cambiar la percepción sobre los actos oficiales a los que acude el líder de los socialistas, los miembros de la formación con sede en Bambú tampoco se personaron en el funeral de Estado para recordar a las víctimas de la Dana. Tampoco se produjo un acercamiento con la Casa Real para recordar los 50 años de la instauración de la Monarquía en España en los que se produjo el regreso del Rey Juan Carlos I a España para acudir a una comida en el Palacio del Pardo. Ahora con esta nueva decisión, los miembros de Vox, al 12 de octubre los miembros que acudieron no fueron en representación de la formación, cerrarán el primer capítulo del curso político sin haber compartido espacio con Sánchez ni con Su Majestad, el Rey Felipe VI, en los actos oficiales.