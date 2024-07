El PP pasa al ataque: "Sánchez está enfangado de corrupción hasta las cejas"

Tras la no declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ante el juez Juan Carlos Peinado, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado ha asegurado este miércoles que no le pilla por sorpresa su estrategia. "Llevamos meses reclamando al presidente explicaciones razonables sobre las actividades de su esposa. El presidente ha hecho lo que todo el mundo esperaba. No colaboró con la Justicia. En una democracia moderna, lo que se espera de un gobernante es colaboración plena con la Justicia. La única realidad es que Sánchez no contesta a nada. No lo hace en el Congreso, ni ante los medios y se ha negado hacerlo ante la Justicia", matizaba el diputado popular en la Cope.

Más allá de eso, ha reprochado Tellado, "Sánchez y todo su Gobierno se dedican a criticar a la oposición, a los jueces y a los medios. Lo cierto es que ayer, después de no declarar ante el juez, ha generado más sombras de duda sobre las actividades 'profesionales' que realizaba su esposa". Y da un paso más allá al asegurar que "el Gobierno ha traspasado todas las líneas rojas posibles" y que "Sánchez está enfangado de corrupción hasta las cejas y lo único que hace es atacar a quien le investiga".

Y en ese intento por desviar la atención, el portavoz del PP considera que la querella por prevaricación contra el juez instructor de la causa contra Begoña Gómez no es sino "una cortina de humo, con la que Sánchez ha tratado de convertir al juez en culpable. Es una estrategia tremendamente peligrosa en democracia porque pone en tela de juicio la separación de poderes en nuestro país. Se utiliza la Abogacía del Estado y se pone en servicio de la familia Sánchez-Gómez. Es tremendamente grave".

Añade que "Sánchez pretende convertirse en una víctima cuando es objeto de una investigación judicial. El juez está haciendo su trabajo y hay una serie de informaciones que han derivado en una imputación. Por lo tanto, a quien le corresponde dar explicaciones es a Sánchez. Estamos en una tesitura tremendamente grave que no es acorde a un Estado de derecho normal. El Gobierno ha traspasado todas las líneas rojas posibles".

A su juicio, la imputación de Sánchez "es una posibilidad que está encima de la mesa. Y el juez lo decidirá. Este es un gobierno acorralado por la corrupción".