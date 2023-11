El PP pide a Page y a los socialistas que se dejen de palabras y actúen contra los pactos Sánchez

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra ha recordado este viernes que el acuerdo que ha alcanzado Pedro Sánchez con los independentistas, un pacto que advirtió supone un "retroceso a los peores días del 2017" y también en cuanto al crecimiento económico además de una vulneración al principio de igualdad, entre otras cosas. Advierte de que los presidentes autonómicos están solicitando la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para decirle a Sánchez, desde los gobiernos autonómicos que "dé marcha atrás" porque el futuro de los españoles se decide entre todos.

Gamarra también acusó al PSOE de que, en los primeros días -de 2017- se pusieron del lado de la convivencia y hoy estén "del lado de los que la atacaron".

Esto no es un pacto donde dos ceden, sino que, subrayó, se trata de un "chantaje", una "cesión del Estado por parte del socialismo al independentismo".

Gamarra advirtió de que los independentistas han conseguido todo lo que reclamaban: que existe en nuestro país "guerra sucia" en el poder judicial, asumiendo, "que los jueces en España tienen motivaciones políticas y que han perseguido injustamente a los independentistas". Además, subrayó cómo, todas las asociaciones de jueces han denunciado la vulneración de la separación de poderes. "Una casta política va a controlar, en democracia, al poder judicial", recordó la secretaria general.

Después de las voces de jueces y fiscales advirtiendo de lo pactado por Sánchez con Junts se preguntó si cree el PSOE que todos ellos están equivocados. Además, criticó que "han conseguido que se asimile el relato independentista, una pura invención, un referéndum" al tiempo que indicó que aún hay cosas pactadas "que no sabemos". Por ello, Gamarra aseguró que, "si todo esto está basado en la ambición de un solo hombre que es Pedro Sánchez,lo mínimo que tiene que hacer es dar la cara ante este acuerdo y ser él quien se lo explique a los españoles. Sabemos que todo ello se ha firmado por su ambición de poder" al tiempo que afeó que se ha hecho fuera de España y en contra de la legitimidad electoral que dan las urnas.

La secretaria general del PP recordó que el prófugo Puigdemont "sigue adelante, porque ellos no han renunciado a nada" mientras han salido reforzados en su posición y han conseguido que el partido de quien quiere ser presidente haya asumido "las falacias del independentismo".

Apelación a los socialistas

El PP indicó que Sánchez "no humilla a los españoles, mantiene intacta la defensa de la democracia y la confianza en el poder judicial, porque tenemos muy claro que la convivencia del país está basada en una convivencia sujeta al país".

Aún así, Gamarra consideró que es Sánchez el que se humilla y también humilla a su partido. Mientras el presidente de Castilla La Mancha y uno de los barones de peso del PSOE, Emiliano García-Page dice que si hay que dar la batalla, "se dará", Gamarra le ha recordado que " el momento de dar la batalla y de dar un paso al frente es ahora, porque mañana será tarde", advirtió.

La secretaria general de los populares destacó que dos políticos son los que se sometieron a una investidura: uno de ellos, en referencia a Alberto Núñez Feijóo, no salió su investidura "porque rechazó los chantajes. Un ejercicio de protección de los valores y de convivencia de nuestro país" mientras que la otra, la de Sánchez, "saldrá adelante", porque es la que acepta el "chantaje" aunque indicó que hay la esperanza de que en el futuro "podremos recuperar lo que por Sánchez vamos a perder".

Gamarra insistió en que España sí que tiene otra opción: la posibilidad de que gobierne quien ganó las elecciones y unos pactos que le propuso Feijóo a Sánchez para dejar al margen a los independentistas. La otra opción, pasa por volver a una repetición electoral, para que los españoles digan si están dispuestos a pasar por las exigencias de un prófugo de la justicia.

También cargó contra los socialistas que consideren que no había otra opción porque "sabe que miente" al tiempo que "se estarán humillando ante delincuentes a los que amnistían a cambio de siete votos".

Movilización el 12N a las 12:00

Desde el PP insisten en una respuesta "serena y contundente" y la llevarán a cabo con "todas las opciones" que tengan a su alcance ante lo que quiere sustentar "un gobierno que será fallido porque no podrá gobernar". Además, para ello, anunció que usarán las vías judiciales, también la vía política y parlamentaria y la vía cívica en la calle. Por ello, Gamarra llamó a todos los ciudadanos "indignados", que no se resignan, que quieren alzar la voz, que esto no es lo que votamos mayoritariamente los españoles, a participar "más allá de los colores políticos" a las concentraciones en las plazas de todas las capitales de España que tendrá lugar el próximo 12 de noviembre a las 12:00, como una forma de gritar "alto y claro que no estamos de acuerdo con la humillación de los que chantajean". Indicó que no va de un partido u o de una comunidad u otra sino de "más o menos democracia". El golpe a la democracia generará un daño enorme.

Otros pactos

Sobre el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PNV, la número dos de los populares indicó que han pasado a ser un "actor secundario" de Sánchez y firman papeles en blanco para apoyarle. El acuerdo de los nacionalistas vascos rompe la caja única de la seguridad social a lo que el PP aseguró que se trata de "una línea roja más" que ha cruzado el candidato socialista y, en términos de pensiones y la sostenibilidad de las pensiones. "Demuestra que para Sánchez solo le importa Sánchez y no le importa nada el futuro de los pensionistas de nuestro país" ya que con ello rompe un marco de solidaridad que garantiza una pensión en el presente y en el futuro algo que no le importa nada. El PP estará atento para ver cómo se materializa dicho acuerdo.

También advirtió a Coalición Canaria de que con su "sí" a Sánchez también participan en el "blanqueamiento" del pacto. Por ello, indicó que dicho partido es quien será responsable de sus decisiones y que esto no pone en riesgo el acuerdo de gobierno de la comunidad autónoma canaria. "Son cuestiones distintas e independientes" y, recordó que los acuerdos de investidura que ha firmado Sánchez también les afectará.