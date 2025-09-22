El PP pide que sea imputado el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías en el caso de la "fontanera" Leire Díez

La acusación popular del PP ha reclamado al juez que llame a declarar como investigado al exconsejero socialista andaluz Gaspar Zarrías en la causa de la fontanera del PSOE.

Los populares quieren aclarar si desde su lobby (Zaño Sociedad Consultora SL) financió la trama contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, rivales políticos y jueces y fiscales.

Señala en su solicitud la "evidente coincidencia temporal" entre la contratación de Díez por la empresa de Zarrías (junio a octubre de 2024) y las maniobras bajo investigación que se le atribuyen.

Los de Alberto Núñez Feijóo ven la sospecha en que esta mujer "percibía una retribución por supuestos servicios no acreditados procedentes de una sociedad administrada por un exdirigente del Partido Socialista (Zarrías) y todavía vinculado a algunos de sus más altos cargos".

Asimismo, pide al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que apruebe una entrada y registro en la sede del lobby en Madrid. A fin de recabar "los pagos realizados" a Díez, "el contrato firmado" entre ambas partes y "los correos electrónicos" relativos a su trabajo para la consultora. Incluyéndose entre los mails los posibles que tuviesen como remitente o destinatario a Santos Cerdán.

