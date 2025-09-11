La "fontanera" Leire Díez se vio con los abogados del PSOE andaluz

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, vinculó a la «fontanera» del PSOE, la ex militante socialista Leire Díez, con la denuncia presentada por el PSOE de Andalucía sobre los contratos del Servicio Andaluz de Salud y cuestionó «por qué, para qué y con qué objetivo ésta se reunió con los equipos jurídicos del PSOE que llevan esta denuncia?». El portavoz popular consideró en relación a la denuncia del PSOE-A, que «este asunto esconde actitudes turbias y pseudomafiosas del Partido Socialista», al que aseguró que «no le mueve el que se aclare nada, sino ensuciar la vida política en Andalucía con su habitual máquina de lodo».

En este sentido, aseguró que «Leire Díez se reunió con los abogados del PSOE que llevan esta denuncia», ante lo que, a su juicio, «hay muchas explicaciones que dar y creo que alguien tiene que denunciar que el que quiere traer la basura a Andalucía de la política que desarrollan en otras Administraciones es únicamente el PSOE de Pedro Sánchez y el PSOE de María Jesús Montero». «Que expliquen qué hablaron en esa reunión, que expliquen por qué se reunieron, para qué y cuál es el objetivo», enfatizó Martín, para quien el objetivo no es más que «atacar y desgastar con mentiras, con infundios y con basura, al presidente de la Junta de Andalucía y al Gobierno de Andalucía».

Respecto a la citación de los gerentes del SAS, Toni Martín señaló que se trata de «una decisión acertada y una decisión oportuna» y explicó que «los gerentes del SAS, ya pidieron hace meses, ellos mismos, que los llamaran a declarar, y ahora por fin van a poder hacerlo y van a poder aclarar que todo lo que hicieron lo hicieron correctamente». En esta línea, recordó que «los contratos de emergencia permitieron salvar muchas vidas de andaluces y permitieron realizar muchas operaciones y pruebas médicas a los andaluces durante los más de tres años que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional por el Covid».

Por su parte, la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, señaló que está «tranquila» ante la citación judicial como investigada por el asunto de la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021, y aclaró que siempre ha «actuado con honestidad y dentro de la legalidad».

«Para mí es importante poder aclarar cualquier duda y explicarme con total transparencia en el juzgado; estoy tranquila y segura de que siempre he actuado con honestidad y dentro de la legalidad y agradezco que al fin tenga la oportunidad de hacerlo donde corresponde», expresó Valle García. De hecho, según señaló, ella misma solicitó «el pasado 10 de abril poder declarar ante lo que es, sin duda, una denuncia política, porque lo que está claro es que se salvaron muchas vidas y se operó a muchas personas durante la pandemia gracias a los contratos de emergencia», indicó en un audio difundido por la Consejería de Salud y Consumo después de conocerse la citación judicial motivada por la denuncia del Partido Socialista.