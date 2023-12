Pilar Alegría desmiente la reunión entre Puigdemont y Sánchez anunciada por Junts: "No me consta en agenda del presidente"

En un giro inesperado, Pilar Alegría, Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y portavoz del Gobierno, ha contradicho las declaraciones de Jordi Turull, dirigente de Junts, respecto a una anunciada reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont "próximamente" en el extranjero. Durante una entrevista en 'La Hora de la 1' de TVE, Alegría afirmó: "No me consta esta cuestión en agenda. No aparece. No está reflejada en la agenda del presidente". Estas declaraciones no solo niegan la información proporcionada por Turull sino que también destacan la falta de claridad en la comunicación entre ambos partidos políticos.

Jordi Turull, dirigente de Junts, por su parte sorprendió este mediodía al anunciar en el programa Café d'Idees de TVE y en Ràdio 4 la próxima reunión entre Sánchez y Puigdemont, buscando "normalizar una relación y una negociación entre dos presidentes que, desde 2017, fruto de la represión, no ha sido posible". Turull atribuyó la falta de encuentro durante la coincidencia en la Eurocámara a "problemas de agenda". Sin embargo, las declaraciones de Alegría añaden incertidumbre sobre la veracidad de esta información y revelan divergencias entre las partes.

Esta aparente discrepancia entre dirigentes políticos destaca la compleja relación entre el Gobierno central y las fuerzas independentistas catalanas que le han permitido gobernar. La falta de claridad sobre una posible reunión entre Sánchez y Puigdemont deja a los observadores políticos y a la opinión pública a la espera de más detalles y aclaraciones por parte de ambas partes.