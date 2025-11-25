El Pleno del CGPJ se reúne mañana para pronunciarse sobre la idoneidad de Teresa Peramato para ejercer como fiscal general

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunciará este miércoles sobre la propuesta de nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, tras la salida de Álvaro García Ortiz por su condena en el Tribunal Supremo (TS).

Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, se celebrará un Pleno extraordinario a las 12.00 horas para cumplir con este trámite legal, que les ha sido requerido este mismo martes por el Gobierno.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado en rueda de prensa que la renuncia presentada el pasado lunes por García Ortiz ha servido para iniciar el procedimiento para su relevo.

Bolaños ha detallado que el proceso arranca con la solicitud del Gobierno al CGPJ para que emita un informe donde valore la idoneidad de Peramato, determinando "si existe alguna causa de ineligibilidad o si cumple los requisitos legales" --que sea un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia--.

Una vez emitido el informe del CGPJ, Peramato tendrá que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para que el órgano parlamentario haga su propio examen a la candidata.

Cabe recordar que ambos pasos suponen un mero trámite legal por cuanto ni el informe del CGPJ ni la opinión de la Comisión de Justicia --que no llega a emitir informe alguno-- son vinculantes. Tras ello, solo quedará que el Rey efectúe el nombramiento, a propuesta del Consejo de Ministros.