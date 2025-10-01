Podemos amenaza con no apoyar el embargo de armas a Israel

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha amenazado este miércoles con que su formación no apoyará el real decreto que establece un embargo de armas a Israel. La medida, aprobada en el Consejo de Ministros, tendrá que ser convalidada por el Congreso de los Diputados la semana que viene.

En una rueda de prensa, Belarra ha dicho que "este embargo de armas no va a servir para nada, porque no aborda ninguno de los elementos centrales que han permitido que España tenga las relaciones armamentísticas más abundantes de nuestra historia". "Este real decreto viene a consolidar lo que llevan haciendo estos 23 meses de genocidio: nada", ha añadido.

"No sirve para evitar el tránsito de armas a través de los puertos de nuestro país. Vamos a denunciar esto alto y claro", ha insistido desde la Cámara Baja.

El Gobierno se ha mostrado abierto a que este real decreto se tramite como proyecto de ley, lo que permitiría que los distintos grupos parlamentarios presenten enmiendas si no están de acuerdo con el contenido. Preguntada por este extremo, Belarra tampoco se ha mostrado proclive a aceptar esa vía.

"Todos los reales decretos que se han tramitado como proyectos de ley han quedado durmiendo el sueño de los justos en este Congreso", ha dicho. "Una vez que el Gobierno consigue lo que quiere, eso nunca llega a tramitarse, y nos ha pasado con los escudos sociales en las dos últimas legislaturas", ha añadido.

La secretaria general de los morados ha pedido que sea la sociedad civil organizada la que mueva al Gobierno "que tiene que rectificar y traer a este Congreso un embargo total". De hecho, este fin de semana se celebran manifestaciones en más de 40 ciudades españolas para pedir un embargo más ambicioso.

Belarra también ha acusado a Pedro Sánchez de estar haciendo "el trabajo sucio" de Benjamin Netanyahu por pedir a la Flotilla que no entre en la zona de exclusión de Israel.