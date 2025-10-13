Podemos habla ya de un "caso PSOE" y apunta a Sánchez: "Es imposible que nadie más lo supiese"

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha buscado poner el foco mediático sobre la corrupción del PSOE y ha dicho, en una rueda de prensa, que "es prácticamente imposible de creer que haya un caso Ábalos, un caso Cerdán o un caso Koldo sin que haya un caso PSOE".

Con sus palabras, Fernández apunta en la misma dirección que el PP al sugerir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía que ser conocedor de lo que hacían sus personas de máxima confianza.

"Si tus dos últimos secretarios de Organización y un exministro están implicados en una trama donde se maneja gran cantidad de dinero en efectivo y se sospecha que hubo adjudicaciones de obra pública, es imposible que nadie más en el PSOE supiese nada", ha añadido Fernández.

"Es obvio que el PSOE y Pedro Sánchez siguen sin dar explicaciones y continúan mintiendo sobre las partes del informe de la UCO que les afectan directamente", ha asegurado, pidiendo al presidente del Gobierno que dé explicaciones sobre lo ocurrido.

Fernández, sin embargo, no ha querido especificar en qué formato considera que deberían ir esas explicaciones. El PP ya ha anunciado que pedirá que Sánchez comparezca en una comisión de investigación del Senado. "Pedro Sánchez y el PSOE deberían aclarar cuestiones que les afectan y solventar cualquier duda que haya al respecto", ha concluido.