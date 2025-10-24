Podemos registra una iniciativa en el Congreso para que el Gobierno se solidarice con Cristina Fallarás

El Grupo Parlamentario Mixto, a través de las diputadas Ione Belarra y Martina Velarde, de Podemos, ha presentado ante la Mesa del Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) en apoyo a la periodista y escritora feminista Cristina Fallarás y en contra de la violencia política de género.

La iniciativa, registrada esta misma mañana, se dirige a la Comisión de Igualdad y tiene como objetivo condenar las "campañas de acoso y deslegitimación" sufridas por mujeres periodistas, especialmente las feministas o críticas con la extrema derecha.

De esta manera, el texto destaca que Cristina Fallarás ha sido víctima de una campaña impulsada por Vox, que utilizó su imagen sin consentimiento en una web que incitaba a denunciarla por un supuesto "delito de odio". Un hecho que, según la PNL, constituye una represalia política y una forma de violencia de género, al tratar de silenciar voces feministas en el espacio público.

"Lo que queremos decirle a Cristina es que no está sola, que no vamos a mirar para otro lado ante la violencia política porque el objetivo es silenciarnos a todas y que la gente cuando lo vea en sus casas, piense que no es legítimo pensar así y que te sale muy caro pensar así y ser feminista", ha aseverado la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, frente a las puertas del Congreso tras el registro de la PNL.

A la presentación ha acudido también la periodista Fallarás, que ha explicado que es "gravísimo" que estas campañas se lleven a cabo desde partidos políticos. "Hoy hace un mes exacto que mi cara está en la página (web) de Vox para conseguir afiliados y para lucrarse a cambio de que me odien. Desde entonces yo no he dejado de recibir amenazas de muerte, de agresión, insultos, agresiones por la calle... todas sabemos ya cómo funciona esto", ha matizado.

A su vez, la periodista ha denunciado que esta campaña emprendida por Vox se hace con un fin "lucrativo", para ganar dinero y afiliados a través de señalar a las periodistas feministas. "Si permitimos que esto siga pasando, dejaremos esta profesión y los espacios públicos y parecerá que no nos merece la pena participar en lo social, en lo político, en lo económico", remataba.

Piden al Ejecutivo que defienda a Fallarás

La formación morada quiere pedir al Gobierno que, a través de la PNL defienda a Cristina Fallarás como periodista, y que así amplíe el abanico a todas aquellas mujeres feministas que ejercen el periodismo y que puedan resultar señaladas por formaciones políticas.

Para ello, los de Belarra exigen al Ejecutivo de Sánchez que condene "rotundamente" las campañas de acoso y deslegitimación contra periodistas, políticas, y activistas feministas, así como que reafirmen su compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia machista.

Además, piden incorporar de manera explícita la violencia política de género en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por su parte, solicitan al Gobierno que impulse un protocolo estatal de prevención y atención frente a esta violencia política de género y sus formas específicas y que explore la incorporación de medidas legislativas para sancionar y prevenir la violencia política de género. Todo ello "en línea con las experiencias legislativas de América Latina".