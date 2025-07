Podemos votará en contra del real decreto anti-apagones y Sánchez pasa a depender del PP

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha anunciado este lunes que su partido votará en contra del real decreto anti-apagones del Gobierno. Según ha dicho, su problema con el texto es que "no toca ni un pelo al oligopolio".

Este martes se celebra en el Congreso de los Diputados el último Pleno del curso y tocará, entre otras cuestiones, convalidar el real decreto que el Gobierno aprobó hace un mes para evitar situaciones como la del apagón del pasado 28 de abril. Con el rechazo de Podemos, corre el riesgo de decaer, ya que el PP tampoco parece estar a favor.

Según ha explicado Fernández, su formación considera que el texto "se basa en escuchar y atender lo que las grandes energéticas susurran al oído al Ministerio, y no en defender el interés general y evitar que puedan volver a darse situaciones así".

Fernández ha criticado que el real decreto "no fija obligaciones a las empresas del oligopolio" y "no establece multas para sancionar los comportamientos temerarios de las empresas". "No sirve para prevenir ningún apagón a futuro", ha dicho.

También ha acusado al Gobierno de estar "engañando" a la gente con textos como ese. Con su rechazo, ahora el balón queda en el tejado del PP, que tendrá que decidir si salva al Gobierno o no.