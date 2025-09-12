Policías 'amenazados' con ser trasladados al área de Automoción por los partes de accidentes

La Jefatura de Unidad del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de Madrid ha comunicado a sus agentes una medida inédita que ha generado malestar entre la plantilla de los funcionarios que patrullan cada día las calles. Aquellos policías que cometan errores en la redacción de partes de accidentes o minutas anexas podrían ser trasladados durante un mes al grupo de Automoción.

Según la instrucción interna difundida mediante mensaje, se han detectado "errores y fallos" en la tramitación de estos documentos, lo que según el jefe de la Unidad del GAC estaría provocando retrasos en la entrada de vehículos en taller y, en consecuencia, en la recuperación de vehículos necesarios para el servicio. Una situación especialmente "delicada" dado que la flota policial ya sufre carencias notables.

Un agente de la Policía Nacional durante un control policial en una calle de Móstoles, Madrid Jesús Hellín Europa Press

No obstante, los sindicatos policiales consideran que es una "medida desproporcionada" cuando dicha unidad cuenta con un departamento de automoción que "debería ser el encargado de supervisar dichos partes y subsanar las incidencias". "Además viene aplicar una medida en el momento que acaban de llegar vehículos al GAC y no cuando el jefe de la Unidad ha tenido a sus subordinados horas esperando en las dependencias mientras esperaban un vehículo y estos escuchaban como sus compañeros debían ir a diversas llamadas, debido al aumento de la delincuencia de Madrid", critican.

Igualmente, los sindicatos se muestran tajantes: "No podemos querer tener policías que frenen la alta inseguridad de Madrid y también que se dediquen a tareas administrativas de las que no han recibido ni formación". "Todas las propuestas que se vienen realizando en la última etapa por la jefatura de dicha unidad perjudica el servicio y por ende la seguridad de la ciudadanía", añaden.

Esperanzas en el nuevo comisario

Sin embargo, la jefatura de la Unidad del GAC ante la algunos errores, ha anunciado que, a partir de ahora, cada parte mal cumplimentado será motivo de sanción: "El funcionario responsable deberá incorporarse de forma temporal al área de Automoción". "Para interiorizar su funcionamiento y trámites documentales", añaden.

El nuevo nombramiento de López Gordo ha sido visto como una nueva esperanza para los agentes. El jefe de CGSC llega con el objetivo de impulsar un cambio profundo en la institución, especialmente en la región de Madrid. El nuevo comisario general asume el reto tras las críticas recibidas en materia de seguridad ciudadana por la falta de efectivos y vehículos.

Su conocimiento de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, de la que fue máximo responsable, y su carácter conciliador le otorga una visión privilegiada para afrontar los desafíos actuales. Su intención es acabar con dinámicas y fomentar un modelo basado en la eficacia, la cercanía y el servicio público.