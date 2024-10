La presidenta de la AVT avisa: "Ahora intentarán derogar del Código Penal la pena máxima de 40 años para los etarras"

La presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha asegurado este jueves que las víctimas están pasando un momento "muy doloroso" y están "perplejas" después de que el Gobierno "colara" en el Congreso la Ley que descontará a sanguinarios terroristas las penas de cárcel cumplidas en Francia lo que hará que dentro de unos meses estén ya en la calle. Además, la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol y controlada por PSOE y Sumar, decidió el pasado martes ordenar la entrada en vigor inmediata de dicha reforma.

Ante esto, Araluce ha asegurado en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, tras ser presentada por el coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, ha reconoció que, aunque ha vivido como presidenta de la AVT momentos muy dolorosos, "este es el mayor" porque "no ha venido solo". Y es que, tras conocer la noticia hace una semana las víctimas se preguntaron: "¿De verdad eso lo han votado todos?", un hecho que no han entendido que pasara cuando llevaban ya dos años advirtiendo de que iba a ocurrir aunque, "no por saber que el Gobierno escribe al dictado de Bildu lo hace menos doloroso". También ha destacado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska había vuelto a mentir a las víctimas ya que, ha recordado, en 2022 la AVT hizo una rueda de prensa donde ya advertía de que esto iba a ocurrir mientras desde Interior se les remitió un correo electrónico diciendo que no iba a pasar porque no había ninguna iniciativa al respecto. "Un año más Marlaska nos volvió a mentir a la cara".

Recorte de subvenciones

Araluce ha asegurado que esto está siendo una "pesadilla" a la que se han unido los grandes recortes que han sufrido en subvenciones ya que este año el Ministerio del Interior les ha rebajado 44.000 euros de ayudas lo que supondrá que tengan que seguir despidiendo a trabajadores de la asociación y tampoco podrán llevar a cabo los proyectos que hacen. Aun así, ha indicado que "nosotros vamos a seguir alzando la voz" aunque ha avisado de que "si la manera de callarnos será recortando subvenciones, llegará un momento que no podremos atender a las víctimas".

Ha destacado cómo la AVT cuenta con un departamento de psicólogos, expertos en atender a víctimas del terrorismo y con un departamento psicosocial donde a día de hoy "estamos dando vales para hacer la compra para adquirir alimentos de primera necesidad a las víctimas" porque, después de un atentado terrorista además de las secuelas físicas y psicológicas, la gran mayoría de las víctimas salen del mundo laboral y no pueden mantenerse. Y es que "noticias como estas hacen que recaigan otra vez y vuelvan a salir del mundo laboral. Vuelven a estar indefensas y a no poder subsistir", ha advertido. Por ello, la presidenta de la AVT ha reclamado a todos los políticos e instituciones que están con las víctimas del terrorismo que "nos apoyen de otra manera" para así "poder atender como se merecen a las víctimas del terrorismo". Araluce ha insistido en reclamar ayudas para poder hacer todo ese trabajo porque "las víctimas se lo merecen".

La presidenta de la AVT se ha mostrado convencida de que lo que busca Bildu es que sus 200, los suyos, salgan a la calle. Por ello, son capaces de votar lo que sea a cambio de conseguir que "sus 200 estén en la calle y van siguiendo una hoja de ruta clara" donde la primera fase era lograr los acercamientos, -algo que Interior les indicó que serían solo una veintena, como mucho, y sin delitos de sangre y que no irían a cárceles vascas- donde, una vez más, recordó la presidenta de la AVT, "nos volvió a mentir a la cara". La segunda fase fue dar las competencias penitenciarias al gobierno vasco lo que ha provocado que estén saliendo terroristas sin arrepentirse. "Es una fase muy dolorosa para las víctimas ya que salen como héroes".

Y, la tercera fase, advirtió, es conseguir que les descuenten días de cárcel. "Avisamos que esto iba a llegar y seguimos avisando que el siguiente paso que quieren dar es derogar el Código Penal para quitar el máximo cumplimiento de 40 años. Esto lo van a hacer y lo harán pronto", ha advertido Araluce con el fin de que esto "a nadie se le pase esta vez". "Marlaska ha pasado de perseguir a los etarras y meterlos en la cárcel a abrirles las puertas".

Durante el desayuno, también intervino el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, quien ha explicado cómo su asociación lucha porque los jefes de ETA sean condenados por asesinatos como el de Miguel Ángel Blanco mientras, criticó, "el Ministerio Fiscal se posiciona con las tesis etarras y busca lo que sea por demostrar que el caso está prescrito". Desde la AVT, "para las víctimas la condena no prescribe y nos gustaría que, para los que dieron esas órdenes, los delitos no fueran prescriptibles".

Ante el engaño a PP y Vox que votaron en la comisión de Justicia del Congreso que se derogara la norma que mantenía en prisión a sanguinarios terroristas, Araluce ha asegurado que era "inconcebible que esto pasara". Dicho esto, ha agradecido al presidente del Senado, Pedro Rollán el movimiento que hizo en la Cámara Alta de retrasar la votación una semana algo que "les reconforta" ya que sienten que vienen ha reconocer que "han metido la pata" pero aseguró que es "un tema muy grave meter la pata en algo como esto. Lo mínimo que esperábamos es que los que estaban en esas comisiones es que hubieran llamado a las sedes y hubieran preguntando por cómo estábamos", lamentó.

La presidenta de la AVT ha indicado que el momento que viven las víctimas es "nefasto" y mientras muchos partidos y políticos dicen que están con ellas, se están dando cosas "que para nosotras son incomprensibles" como, por ejemplo, que les digan que no se puede prohibir homenajes a los terroristas cuando están en la calle. "Es como si bailaran encima de la tumba de nuestros familiares asesinados" al tiempo que ha reclamado que "investiguen todas las opciones" para impedirlo.

Asimismo, ha subrayado que "las víctimas nos sentimos derrotadas"."Las palabras están muy bien, pero si pueden ayudarnos los hechos están mejor" y reclamó de nuevo una "buena atención" para las víctimas del terrorismo que dijo que están muy solas. "Ya no les hace falta matar, están consiguiendo todo lo que querían sin matar. Las víctimas, no sé en qué momento, hemos llegado a ser las malas de la película", ha lamentado. Y es que, ha desvelado que, mientras su "único delito es ser víctima del terrorismo", ahora llegan cartas a la sede de la AVT insultándole. "Lo único que reclamamos es justicia. No queremos que cumplan un día más, pero tampoco un día menos, queremos justicia".

Araluce también ha criticado la imagen del portavoz del PP, Miguel Tellado, en la que sacó las imágenes de víctimas del terrorismo -del PSOE- mientras se reía. "Me parece una falta de respeto tremenda", ha apuntado.

En cuanto a la ley de seguridad ciudadana tildó de "insulto" que partidos como Bildu puedan decidir sobre estas cuestiones. "Es un partido inmoral y no deberían tenerlos en cuenta como partido legítimo. Es un gobierno que lleva el timón del Gobierno".