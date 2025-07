Pardo de Vera denuncia el trato de Koldo ante el juez: “Mintió sobre mi y me llamó 'bonita'”

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera advirtió este lunes en su comparecencia ante el magistrado del caso Koldo, Ismael Moreno, que detectó actitudes "inapropiadas" del que fuera asesor de José Luis Ábalos, tanto, que incluso en alguna ocasión recurrió al que fuera su jefe, José Luis Ábalos, para advertirle de que no le gustaba la forma de dirigirse a ella (le llegó a llamar "bonita") o de preguntar por adjudicaciones.

"Le dije a Ábalos que no había visto eso con cinco ministros que he tenido", expuso la directiva, según confirman a LA RAZÓN fuentes presentes en el interrogatorio. La exalto cargo de Transportes y el que fuera director general de Carreteras, Javier Herrero, que estaban citados por su presunta implicación en el amaño de adjudicaciones, rechazaron irregularidad alguna. Además, también declinaron que facilitaran información secreta de dichas licitaciones, toda vez que era pública.

Pese a ello, el instructor apuntó al término de las comparecencias que existen "motivos suficientes para considerarles responsable criminalmente" por los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Por ello, les retiró el pasaporte y les prohibió salir de España, en sintonía con lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción.

"En noviembre di por finiquitado el tema de Jesica"

Pardo de Vera fue la primera en desfilar ante el magistrado. Se trató de su tercera comparecencia en el caso Koldo, aunque la primera como investigada. En su interrogatorio -en el marco del cual declinó responder a las preguntas de las acusaciones populares- se pronunció sobre la contratación de Jesica Rodríguez en dos empresas públicas y, también sobre la adjudicación de las obras. En ambos casos señaló a Koldo como la persona que lideró en la sombra las gestiones.

Pardo de Vera se desliga de los amaños de obra y dice que sabía que se contrató a la ex de Ábalos pero que la utilizaron Europa Press

Del caso de Jesica expuso que no le pareció ético lo relativo a su contratación en Ineco y que, llegado el vencimiento del contrato en noviembre de 2021, se aoartó del asunto. "Di por finiquitado el asunto", razonó. Así pues, se desligó del segundo enchufe de la que fuera pareja de Ábalos en la administración pública. Es más, dijo que no dio ninguna indicación relacionada con ella durante el medio año que estuvo en nómina en Tragsatec, pese a los correos internos desvelados por este medio, según los cuáles pidió que no le obligaran a hacer "muchas cosas".

En lo relativo a las obras investigadas, Pardo de Vera razonó que no hubo amaño de ninguna clase. La UCO le implica en cuatro adjudicaciones irregulares por importe 123 millones de euros. Preguntadas por todas ellas, la directiva dejó claro que ella tenía competencia para autorizar licitaciones inferiores al millón de euros y que "en ningún caso" tomó en cuenta las instrucciones que recibió de Koldo García.

Koldo llevaba la agenda de Ábalos en Ferraz

Al respecto, llamó la atención de que tanto Koldo como su entonces jefe, el ministro Ábalos, se interesaron por los asuntos "de gestión más política" para rentabilizarlos en el ámbito electoral. Al respecto expuso que preguntaban específicamente por obras que llevaban "décadas comprometidas" o por aquellas que tenían un gran impacto social. Ahora bien, de García dijo que su insistencia para conocer la evolución de determinadas obras le llevó a quejarse ante Ábalos. Del mismo modo, también destacó el poder que tenía no solo en el Ministerio sino también como responsable de la agenda del exministro por los actos de Ferraz.

Preguntada por si conocía a los principales empresarios imputados en la causa, Pardo de Vera especificó que veía mucho por el Ministerio a Pepe Ruz (vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción). Sin embargo, se desmarcó por completo de los también investigados Fernando Merino (exdirectivo de Acciona) y de los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez (de Obras Públicas y Regadíos).

Por su parte, Javier Herrero también se pronunció sobe los mensajes analizados por la Guardia Civil que le implicarían en los hechos. El exdirector general de Carreteras también apuntó a Koldo y al "especial interés" que mostró por las adjudicaciones". Preguntado por el motivo por el cual Koldo García le preguntaba directamente por las licitaciones de este departamento, en vez de consultarlo en la Secretaría de Estado, respondió que quizás fue porque con él se sentía "más cómodo".