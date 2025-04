El programa a favor de la verdad y de España

«Actualidad, debate, claves, pluralidad», así se nos presenta cada jornada el programa de Telemadrid «El análisis diario de la noche». Un espacio que confirma y refuerza el compromiso de la cadena pública con la actualidad y la reflexión, y que pretende ser un nuevo espacio de debate político y social que ha conseguido atraer a una gran audiencia en prime time, compitiendo contra partidos de fútbol o programas de entretenimiento de primer orden en la televisión nacional. Antonio Naranjo y Mónica Martínez son los encargados de guiarnos cada noche para explicar los hechos más relevantes de cada día.

Los datos no mienten y «El análisis diario de la noche» ha conseguido en cuatro semanas afianzar una audiencia fiel que se conecta al programa para informarse, a escuchar las opiniones especializadas de sus colaboradores, y que, además, se siente participante activo de lo que se trata en el plató. El espacio ha tenido en este mes que vérselas con seis encuentros de fútbol, pero congregó una media de 77.000 espectadores y un share medio de 4,3%. Un total de 1.408.000 han contactado con el programa en algún momento desde su estreno y el último del mes pasado consiguió 31.000 espectadores (7,4% de cuota de pantalla). Su seguimiento es igual de sorprendente en el terreno digital y está cerca de superar las 30.000 visualizaciones, en YouTube, las piezas subidas del programa han tenido un total de 202.424 visualizaciones y 3.877.307 impresiones, y su éxito en TikTok apunta a que se acercan al millón de visionados. Antonio Naranjo reconoce a LA RAZÓN que está muy contento con que Telemadrid haya apostado por un programa informativo en prime time que se atreva a diseccionar la información con todo detalle. Y es un trabajo diario: «Se organiza con múltiples reuniones que procuramos que sean virtuales para que sean más ágiles, en las que se proponen los temas y se analiza muy a fondo y se contextualizan que eso es muy importante». Para Naranjo en su programa ponen énfasis en hablar de «las consecuencias»: «Si hablamos de lo que ha dicho el Consejo de Europa o el Consejo de Estado, intentamos que la gente entienda la antítesis que hay entre que, mientras en Europa se declara que el procés fue un golpe de Estado, en España se gobierne según los criterios de la persona que lo encabezó». Para aquellos que critican, el periodista aclara que el suyo «no es un programa contra el Gobierno, es un programa a favor de la verdad y a favor de España». Como demuestra a diario, el programa tiene como objetivo ofrecer una visión equilibrada, reflexiva y crítica, aportando nuevos enfoques y eligiendo los temas. «Todo el mundo tiene derecho a ver la vida de una manera, mientras lo que cuente sea cierto o un acercamiento honesto a la verdad. Para unos es más importante unas cosas y para otros otras. Esas otras son las que no están representadas en demasiados sitios y por eso este programa está teniendo éxito, porque aquí las elegimos, porque nos parece importante. Tuve dudas en hacer un programa en una televisión pública, pero cuando vi que en otras televisiones públicas la elección de comunicadores, muy respetable, era siempre con una línea de trabajo y editorial conocida, me pareció que estaba bien que asumiera humildemente la obligación periodística también de decir bueno, pues que la gente tenga dónde elegir, que es lo bonito».

Antonio Naranjo confiesa tomarse muy en serio el programa y «menos en serio a mí mismo», y no está obsesionado con las audiencias: «La exigencia es la misma lo vean pocas personas o muchas; sea a una hora o a otra. La exigencia es que lo que cuente sea impecable, incluso cuando a veces pueda resultar implacable. Que lo que se ha dicho ahí se corresponde con la realidad perfectamente documentada». Se basa en su experiencia, en la que ha estado en todos los soportes, en radio, periódicos y en televisión, donde su nuevo proyecto le tiene ilusionado: «Te pilla en una edad y con una experiencia en la que creo que viene muy bien vivirlo con mucha tranquilidad y con mucho respeto». Como dos de los pilares de «El análisis diario de la noche», cuenta con una mesa de debate compuesta por figuras de primer nivel del periodismo, la economía, la política y el análisis social, como, Julián Quirós, Álvaro Nieto, Ana Pardo de Vera, Francisco Marhuenda, Elisa Beni, Bieito Rubido, Casimiro García Abadillo, Nacho Cardero, Anabel Díez, Eduardo Inda, Pilar Velasco, Encarna Samitier, Javier García Vila, Federico Jiménez Losantos, Pilar Rodríguez, Ketty Garat, Manuel Marín o Ana Iris Simón. Y el programa también busca la implicación activa del espectador. «Lo que me parece más importante con respecto al ciudadano es no rehuir ninguno de los problemas que tiene o que siente. Puedes tener la sensación de que hay inseguridad ciudadana o de que la inmigración es un problema. Hay veces que el periodismo tramita estos problemas de dos maneras: desde el silencio, los ignora; y luego otras veces, desde la exageración. Quiero acercarme a todas y cada una de las cosas, por delicadas que sean, y tratarlas con seriedad, respeto, sin a prioris». Pretende así que los problemas de los espectadores, «la parte que produzca un miedo, ficticio pero muy real para la gente, se mitigue y desaparezca».