Los equipos negociadores "afinan" la ley de amnistía pero el PSOE evita poner fecha al acuerdo

El PSOE y Junts siguen sin cerrar un acuerdo pese a que están acariciándolo. En estos momentos, según ambas partes, están en una fase de "intercambio de documentos" para "afinar" la ley de amnistía y lograr que la norma beneficie a todos los políticos o activistas independentista con problemas con la Justicia por el "procés". Según explican, es una "negociación muy técnica" en la que asesores jurídicos de ambas partes tienen que revisar papel a papel y eso hace que el acuerdo final siga retrasándose, a pesar de que fuentes bien informadas señalan que el pacto es inminente. En todo caso, los socialistas optan por la prudencia y evitan hablar de fechas para el acuerdo o para la investidura, pese a reconocer que se está "cerca" del mismo con Junts y que puede ser cuestión de "horas".

En estos momentos, todavía no ha habido encuentro entre los negociadores socialistas y los de Junts para cerrar el acuerdo porque están en una fase previa aún. La delegación socialista y la de Junts se encuentra a escasos metros de distancia a esperas de una reunión oficial. De hecho, hasta Bruselas se ha desplazado nuevamente el núcleo de confianza de Puigdemont. Allí llegaron ayer el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente del partido en el Parlament, Albert Batet, mientras que este lunes han aterrizado la presidenta Laura Borràs, Aurora Madaula, Anna Erra, Míriam Nogueres y David Saldoni.

Por parte del PSOE llegó ayer a Bruselas su número tres, Santos Cerdán, tras haber abandonado la ciudad el viernes pasado, cuando las negociaciones con Junts se atascaron por la falta de acuerdo sobre el perímetro de la ley de amnistía.

La negociación final, la más técnica, hace que el acuerdo se dilate en el tiempo este lunes, sin embargo, todo apunta a que el acuerdo, como ya publicó este diario en su edición de hoy, sea inminente. En las filas socialistas, de hecho, no se pierde la esperanza a que la investidura se celebre esta misma semana. Hay tiempo para ello. Mañana mismo, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, puede comunicar la fecha de investidura este mismo martes, previa reunión con Pedro Sánchez, y el primer pleno de investidura podría celebrarse 24 o 48 horas después. Para ello, el Congreso habilitó la pasada semana todos los días hábiles -incluidos festivos y fines de semana- para celebrar las sesiones cualquier día hasta la fecha límite, el 27 de noviembre. Éste día, si Sánchez no se ha presentado a la investidura o no ha resultado elegido, se desconvocarán automáticamente las cortes generales y habrá elecciones generales, el próximo 14 de enero.

El ambiente entre los socios del Gobierno, como Sumar, es de optimismo total. El negociador por Yolanda Díaz, el exdiputado Jaume Asens, aseguró esta semana en una entrevista en RNE que el acuerdo puede darse este mismo lunes y reconoció, tal y como confirman las fuentes de PSOE y de Junts, que los últimos flecos se encuentran en las partes más técnicas de la ley. "Ccreo que en las próximas horas, como mucho mañana, se va a cerrar y se va a comunicar el acuerdo. Estamos en la recta final, estamos llegando a la meta, pero es verdad que a veces en la recta final, cuando se está a pocos metros de la meta, puede tener sustos”, aseguró.