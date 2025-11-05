El PSOE suspende el acto que contaba con la presencia de Sánchez en Mérida

La facción de Extremadura del PSOE ha suspendido el acto programado para esta tarde a las 18:00 y que iba a contar con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para respaldar líder de los socialistas en el territorio imputado, Miguel Ángel Gallardo.

Debido a las malas condiciones climatológicas, PSOE ha comunicado en sus redes sociales que ha sido aplazado sin señalar la fecha elegida.

