Elecciones Extremadura
El PSOE suspende el acto que contaba con la presencia de Sánchez en Mérida
El evento ha sido aplazado por las condiciones climatológicas adversas
La facción de Extremadura del PSOE ha suspendido el acto programado para esta tarde a las 18:00 y que iba a contar con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para respaldar líder de los socialistas en el territorio imputado, Miguel Ángel Gallardo.
Debido a las malas condiciones climatológicas, PSOE ha comunicado en sus redes sociales que ha sido aplazado sin señalar la fecha elegida.(En ampliación)
