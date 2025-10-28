Acceso

Miguel Ángel Gallardo, investigado por la contratación de David Sánchez, será el candidato del PSOE a la Junta de Extremadura

Esta propuesta deberá ser ratificada este miércoles por el Comité Regional del partido, lo que implica que no habrá primarias

MÉRIDA (BADAJOZ), 26/05/2025.- El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Angel Gallardo, ha anunciado que dejará la presidencia de la Diputación de Badajoz así como su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y también ha comunicado que ha trasladado a la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, la apertura de un debate para modificar, de acuerdo con el PP, el Estatuto de Autonomía en lo concerniente a la figura del aforamiento de los 65 diputados y los miembros...
Rueda de prensa de Miguel Ángel GallardoJero MoralesAgencia EFE
La Comisión Ejecutiva del PSOE de Extremadura ha propuesto a su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, como candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones anticipadas del próximo 21 de diciembre.

Esta propuesta deberá ser ratificada este miércoles por el Comité Regional del partido y supone además que no habrá elecciones primarias en el partido dada la urgencia para acometer este proceso, según han informado a EFE fuentes del PSOE.

Gallardo, investigado en la causa abierta por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz, informará de esta decisión en rueda de prensa, un día después de que la jefa del Ejecutivo regional, María Guardiola, haya convocado elecciones anticipadas ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos para el próximo ejercicio.

EFE

