La candidatura de Gallardo desata la tensión interna en el PSOE en Extremadura: "Respeto a los militantes"

La elección de Miguel Ángel Gallardo como el candidato del PSOE para las elecciones en Extremadura ha reabierto heridas en el seno de la formación. Siguiendo el ejemplo del presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García Page, el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Morales, ha denunciado la presión sufrida desde Madrid y ha pedido a Gallardo que se aparte y se vaya de senador para evitar que una repercusión negativa de cara a los nuevos comicios electorales.

Sin abandonar el partido y con el adelanto electoral que ha servido para criticar la valentía de la candidata del Partido Popular, María Guardiola, el representante socialista ha aludido a la situación judicial de Miguel Ángel Gallardo afirmando que va a perjudicar y condicionar la campaña electoral que ha envuelto todo "malestar, desasosiego e intranquilidad en mucha gente de la izquierda". Pese a su resignación y las críticas a la "imposición" señalada desde la Moncloa, aceptará la decisión. "Lamentablemente no tenemos capacidad de decisión sobre las decisiones judiciales". ha señalado, recordando la implicación de Gallardo en el caso del "hermanísimo" del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Con un tono paternalista en el vídeo que ha publicado EL MUNDO y con palabras arraigadas de los últimos y casi inexistentes resquicios de las consignas del PSOE anterior al paso del expresidente del Gobierno, Felipe González, Morales ha ensalzado la decisión de apartarse de la presidencia de su antecesor fallecido, Guillermo Fernández Vara. Motivo por el que delante de sus "compañeros y compañeras" ha pedido a Gallardo que no se presente a las elecciones para "evitar una posible victoria de los populares". "Tú fuiste- en referencia a Gallardo- uno de los pocos que cuestionaste que Guillermo fuera el candidato en el 2023 por el desgaste que había y Guillermo se lo tomó fabulosamente. ¿Cuál es el problema, compañeros?", ha sentenciado.

Morales carga contra Pedro Sánchez por 'imponer' a Gallardo como candidato en Extremadura

Con el recuerdo de la idea presentada por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, asegurando que en el PSOE se había impuesto la "ley del miedo y el silencio", Morales no se ha querido olvidar de la presión sufrida desde el Palacio de la Moncloa. Pese a la situación judicial de Miguel Ángel Gallardo que se encuentra a la espera de declarar por su implicación en la 'colocación' del hermano de Pedro Sánchez como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, no se han producido cambios en la percepción del partido.

En consonancia el hasta el mes de marzo secretario general del PSOE en Cáceres, ha asegurado con su "lealtad absoluta y el amor al partido, que ni Pedro Sánchez, ni Miguel Ángel Gallardo o cualquier persona afiliada al PSOE se encuentra por encima del beneficio del partido. A nivel público desde la Moncloa no se han realizado declaraciones antes de que Sánchez comparezca esta tarde junto con Gallardo en un acto en Mérida.