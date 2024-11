Puente insiste en reforzar el "control de accesos" a Transportes, pero no revela las visitas de Aldama

José Luis Ábalos, indignado con la auditoría interna que hizo pública Óscar Puente en agosto en una comparecencia en el Senado en la que se desvelaba que el exministro había duplicado la compra de mascarillas "en tan solo 38 minutos", formuló varias preguntas para tratar de poner en entredicho la credibilidad del informe. Sin embargo, el Ministerio de Transportes se ha reafirmado en esa auditoría que "se ha llevado a cabo de acuerdo con la normativa administrativa aplicable" y ha recordado cinco de las medidas que se recogieron para desplegar. Entre ellas, aparecía una relacionada con el control de accesos al Ministerio, que se va a "reforzar". No obstante, esta medida choca con una respuesta que dio el propio Ministerio de Puente recientemente, y a la que tuvo acceso LA RAZÓN, en la que denegaba a un ciudadano anónimo el dato de las visitas que había hecho Víctor de Aldama al departamento desde 2018.

"Por último, reforzar los sistemas de control de accesos de personas a las sedes del ministerio y de entrada y salida de material en sus instalaciones", recoge el Ministerio de Transportes en una respuesta parlamentaria por escrito a Ábalos, recordando la medida de la auditoría interna en pro de blindar el control de visitantes. En este sentido, la auditoría interna elaborada por el Ministerio de Transportes corrió a cargo de la Dirección General de Organización e Inspección, que es quien también denegó la información sobre el número de visitas de Aldama, figura clave en el "caso Koldo", a las sedes del Ministerio entre junio de 2018 y octubre de 2024.

De hecho, en la propia respuesta parlamentaria, se reivindica la "transparencia" y, por ello, "los resultados de la auditoría han sido publicados en la página web del Departamento, como publicidad activa". En cambio, se rechaza el dato de las visitas de Aldama en pro de la protección de los visitantes. Transportes sostiene que el "registro de visitas" contiene datos personales de los visitantes, "alguno de los cuales no son especialmente protegidos, aunque otros sí pueden considerarse como tal al revelar la ideología, la afiliación sindical, la religión o las creencias de alguno de los visitantes".

"El acceso a esta información especialmente protegida únicamente se podría autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, algo que no se tiene al no recabarse en el control de accesos", señala el documento, por lo que tan solo Aldama puede autorizar dar esa información sobre las visitas. En todo caso, y pese a estos problemas que ha puesto Transportes para dar datos de Aldama, también es verdad que el comisionista no citó en ningún momento a Óscar Puente en su declaración ante el juez ayer.