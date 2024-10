IU se queda solo con su reivindicación de unidad: Sumar aleja el debate y prima la acción de gobierno

De prometer un reflexión conjunta en la izquierda tras los malos resultados en el ciclo electoral del pasado semestre a aplazar ese debate. Sumar fue el primer partido que tras las elecciones europeas del 9J entono el "mea culpa" y prometió un espacio de debate con todas las formaciones de izquierda, al igual que asumir una "cultura democrática" y "en pie de igualdad" con todas las organizaciones, a alejar este momento.

Izquierda Unida es el partido que en este tiempo ha reclamado en varias ocasiones una confección de una alianza de izquierdas en las que estén implicadas todas las fuerzas políticas y toda la organización civil. La última ocasión, este fin de semana, cuando el líder de IU defendió ante su coordinadora federal una apuesta por la construcción de alianzas políticas que incluyan a todas las fuerzas, también a Podemos. "Todos dentros, sin vetos cruzados". "Apostamos por una cultura unitria en la construcción de alianzas -podemos resumirla gráficamente como 'todos dentro, sin vetos cruzados'- compatible con el refuerzo organizativo y de interlocución directa con la sociedad y con aquellos sectores que se sienten representados por nuestra cultura política y propuesta programática". En su informe político, Maíllo apostaba por que la izquierda vuelva a un marco de unidad. "Se trata de pasar de la alerta a la alternativa, de la resistencia a la adhesión a un conjunto de valores, a un proyecto alternativo de país y de interlocución directa con sectores no organizados pero influyentes socialmente".

Una propuesta que, sin embargo, no ha recibido un cierre de filas dentro de la izquierda alternativa. Si bien el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, reclamó este domingo unidad en torno a su partido para "torcer el brazo" a Pedro Sánchez, no hacía referencia explícit a esta unidad sobre alianzas futuras. El partido morado "ha pasado página" como repite en numerosas ocasiones.

Por su parte, Sumar también alejó ayer esta opción planteada por Izquierda Unida, al ni si quiera valorarla. Tan solo saludó que IU abogue por la unidad. "Toda propuesta de unidad en la izquierda será bienvenida", señaló la secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, en rueda de prensa, aunque sin concretar más alla. El partido, dijo estar centrado en impulsar medidas para desplegar en el Gobierno del que forman parte. "Lo que se tiene que hacer ahora, más que hablar de escenarios futuros y de futuribles electorales, es utilizar la fuerza y la revalidación que se dio en esas elecciones del 23J para llevar a cabo medidas. Lo que nos preocupa, en lo que queremos centrarnos precisamente, es desde los cinco ministerios que tiene Sumar en el Gobierno, atajar la cuestión de la vivienda, llevar a cabo esa reforma fiscal ambiciosa, poner medidas sobre la mesa y pelear por que se hagan", dijo. Fórmula elegida con la que ni rechazaba, pero tampoco apoyaba, la referencia de IU de hablar de undiad "sin vetos cruzados" y con Podemos dentro.

De hecho, en Sumar reivindican que ellos fueron el motor de esa unidad que alumbró a la coalición electoral el pasado 23J. "Está en el ADN" de Sumar, aseguró, para después afirmar que no tocaba hablar de "escenarios futuribles" puesto que no había elecciones a la vista. En la formación fucsia defiende que están centrados en "temas de legislatura" como la vivienda o sacar adelante los Presupuestos. "Queda legislatura para mucho tiempo y al no haber horizonte electoral es apresurarse un poco", explican en el partido. "Ya habrá tiempo de eso", aseguran en la ejecutiva del partido.