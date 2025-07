Quién es Noelia Núñez: la diputada del PP en el centro de la polémica por su carrera universitaria

La polémica se ha cernido sobre la figura de Noelia Núñez, después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, pusiese en duda la formación académica uno de los rostros más jóvenes del Partido Popular.

Con el final del curso político, Óscar Puente publicó un mensaje en sus redes sociales, preguntando a la diputada popular por su doble grado en Derecho que atesora en su documentación, pero que, bajo las palabras del representante socialista, no "se sabe donde lo curso".

Ante las acusaciones vertidas por Puente, Núñez no tardó en responder por el mismo canal y mostró una explicación sobre la confusión "con total trasparencia". " Ante la confusión generada sobre mi formación académica, quiero aclarar que nunca he tenido intención de engañar a nadie.... Decidí estudiar Derecho en la UCM, trasladé mi expediente a la UNED y luego empecé el Grado en Estudios Ingleses en la UNED"

Como era de esperar, el representante del PSOE no quedó contento con la explicación y terminó pidiendo la dimisión de Núñez. “Ni eres graduada en Derecho y Ciencias de Administración Pública como dices en la página del Congreso. Te has pasado los estatutos de tu partido por el forro. Dimite!!".

Quién es Noelia Núñez, la diputada del PP envuelta en la polémica con Óscar Puente por su carrera universitaria

Para cerrar el capítulo con Óscar Puente, en el que el diputado socialista tenía razón, la diputada del Partido Popular sentenció que pese a no finalizar ambos cursos, " pretende retomarlos".

“Mi carrera política, ha ocupado mi tiempo y esfuerzo. Pediré de inmediato que se cambie la información errónea sobre mis estudios. No me voy a dejar amedrentar por la izquierda ni voy a aceptar lecciones del partido de ese Pedro Sánchez que copió su tesis y que es marido de esa “catedrática” que es Begoña Gómez" ha sentenciado para cerrar su explicación en las redes sociales.

Más allá de la polémica que se ha generado, Noelia Núñez, es la actual vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Además, desde el 2023, regenta un puesto de diputada en el Congreso de los Disputados

Con tan solo 18 años se afilió al PP y comenzó a escalar en la estructura de la Comunidad de Madrid. Su primera parada, con 23 años, fue el Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde ocupó una concejalía y se convirtió en portavoz municipal. En 2021 dio saltó a la Asamblea de Madrid como viceportavoz adjunta del partido y dos años más tarde se presentó a la alcaldía de su localidad natal. Sin la victoria en las elecciones municipales y gracias a su buena relación con Isabel Díaz Ayuso entró en las listas al Congreso, certificando su salto a la política nacional. Actualmente mantiene su acta de diputada en el Congreso.

Su polémica con Ábalos en el Congreso

Noelia Núñez ha protagonizado varios capítulos de renombre en las sesiones del Congreso de los Diputados. Ante la imputación de José Luis Ábalos en el 'caso Koldo', tuvo un enfrentamiento con el exministro de Transportes, en el que mencionó a las "novias y sobrinas de algún ministro", en referencia al informe de la UCO.

No tardó en responder el representante socialista, que puso en duda la carrera política de la representante popular, debido a su corta edad, lamentando que no se conocieran más detalles sobre su formación académica en aquel momento. Núñez no se amedrentó y sentenció que sus méritos eran "plantar cara a puteros y corruptos como tú" y de esta manera hacer una política de derechas, valiente y sin complejos para combatir al PSOE". El ministro no respondió ante estas acusaciones que han sido probadas con el informe de la UCO.