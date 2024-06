Las reales academias de Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia y Legislación conmemoran el X Aniversario de la proclamación de Felipe VI

Las reales academias de Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia y Legislación de España, integradas en el Instituto de España, celebrarán unas jornadas en conmemoración del X Aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey de España, donde se abordarán cuestiones como “¿Una ley para la Corona”, “La institución monarquía: legitimación por ejercicio” o “Los poderes del Rey constitucional”.

La primera de estas jornadas tendrá lugar mañana en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMyP), quien junto con la Red de Estudio de las Monarquías Contemporáneas (REMCO), organiza dos sesiones bajo el título “Diez años de Monarquía renovada. Monarquía parlamentaria y democracia”. La primera de ellas, el próximo 3 de junio, en la RACMyP, la abrirá el presidente de esa institución, Benigno Pendás. A continuación tendrá lugar una mesa redonda en la que intervendrán el académico de la misma y director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, el periodista y analista Tom Burns Marañón y los también académicos Fernando Vallespín y Araceli Mangas -quien ocupa la vicepresidencia de la citada real academia-. La moderadora del acto será la abogada del Estado y presidenta de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez.

La segunda sesión que celebrará la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas tendrá lugar el 10 de junio participarán el académico y ex presidente del Senado Juan José Laborda, el sociólogo Mauro F. Guillén, el catedrático y académico de la RACMyP Emilio Lamo de Espinosa, el economista Jaime Terceiro y el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Javier Tajadura. Esta mesa redonda será moderada por Victoria Carvajal Hoyos.

Para Benigno Pendás, presidente de la RACMyP, en estas jornadas se pretende estudiar con el máximo rigor el papel constitucional de la Corona y su proyección como imagen y símbolo de los valores de la España democrática. En su opinión, diez años después de su proclamación, el balance del reinado de Felipe VI resulta muy positivo. “El Rey cumple ejemplarmente las funciones que le atribuye la Constitución y transmite una imagen de sosiego para una sociedad sometida a fuertes tensiones políticas”. Por ello, Pendás sostiene que Felipe VI es “el primer servidor del Estado, según el modelo de Rey de la Ilustración que actúa como su mejor referencia histórica”. Junto a ello, destaca la cercanía a los problemas de todos los sectores sociales, “con especial protagonismo de la Reina, así como la educación de la Princesa ahora en el ámbito militar, proyectan una imagen muy bien valorada por los ciudadanos”.

Por su parte la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJYL) celebrará el día 13 de junio una jornada para conmemorar el X aniversario de la coronación de Felipe VI. Bajo el título “Felipe VI: una década de reinado” la jornada contará con la celebración de tres mesas redondas, una conferencia y dos intervenciones, además de la presentación y clausura, que correrán a cargo de Luis María Cazorla, presidente de la Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, y Manuel PIzarrro, presidente de la citada real academia, respectivamente.

Tras la presentación tendrá lugar una intervención inicial a cargo de Miguel Herrero -académico de la RACMyP- y Rodríguez de Miñón y una conferencia a cargo del académico de la RAJYL y ex magistrado del TC Manuel Aragón. Posteriormente tendrá lugar tres mesas redondas sobre “¿Una Ley para la Corona””, “La Institución monárquica: legitimación por ejercicio” y “Los poderes del Rey constitucional”. Entre otros participantes están el académico de la RAJYL y ex presidente del TC Pedro Rodríguez Trevijano, Francesc de Carreras, Eduardo Torres-Dulce, académico y ex fiscal general del Estado, y Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y ex diputado.