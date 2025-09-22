El PP respalda a Iván Espinosa de los Monteros en la puesta de largo de su fundación: “Vox se le quedó pequeño”

Ni más ni menos que el número dos del Partido Popular, Miguel Tellado, estará presente este jueves en el acto de presentación de la fundación Atenea, impulsada por Iván Espinosa de los Monteros. Un guiño que no es casual en el momento actual, con un Vox en auge -según la demoscopia- a pesar de la crisis interna que, todavía hoy, atraviesa la formación. Para muestra, el goteo de bajas que no cesa.

Con la clara intención de acercarse a quien fue fundador, portavoz parlamentario y uno de los rostros más preclaros del partido verde, Génova ha decidido enviar una representación encabezada por el secretario general a la puesta de largo de su proyecto político.

Lo ha anunciado la número tres de los populares, Alma Ezcurra, que ha dado la bienvenida a la iniciativa de Espinosa: “Todas las propuestas que aporten a España y que aporten soluciones a los problemas de la sociedad, son bien recibidas”. En respuestas a periodistas, durante la rueda de prensa posterior al comité de dirección, ha lanzado también un dardo: “A Iván Espinosa de los Monteros Vox se le quedó bastante pequeño”.

Desde que Espinosa de los Monteros dejó su actividad política, tras las generales de 2023, mucho se ha especulado sobre un posible regreso de la mano de un nuevo partido, o incluso con un fichaje por el PP. Ni lo uno, ni lo otro.

Primero fue un libro, que salió en primavera de este año, España tiene solución, y que presentó junto a la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo; y luego, la fundación, que tiene por objetivo influir en la vida pública desde la sociedad civil, con profesionales de distintos ámbitos que alumbrarán medidas de las que se puedan servir los partidos.

El que fue portavoz parlamentario de la tercera fuerza en España no ha dejado de tener contacto con dirigentes de su partido y, también, del PP. Aunque la actual cúpula de Vox ha marcado con él una distancia sideral y los puentes con Abascal son inexistentes, tal y como confesó él mismo en su última entrevista con LA RAZÓN: “No nos hablamos”.

De hecho, en los últimos años, el PP ha mostrado más interés por Espinosa que el que fue su propio partido. Tal y como se podrá demostrar este jueves, en la presentación de la fundación. Está previsto que asista un buen puñado de dirigentes populares, pero no de Vox.