La responsable que denunció que Jesica cobraba sin trabajar se topó con sus jefes: "Me mandaron callar y que la dejara en paz"

La exresponsable técnica en Tragsatec del proyecto en el que estaba adscrita Jesica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, ha comparecido este viernes en la Comisión de Investigación del Senado sobre el "caso Koldo". Virginia Barbancho ha sido muy clara y ha explicado que ella informó a su superiores jerárquicos de que Jesica no trabajaba pese a que cobraba por su puesto de trabajo, aunque no pudo hacer nada al respecto y al final se acabó marchando. Barbancho denunció, pero la respuesta que obtuvo de la gerente de Tragsa Caridad Martín (ya dimitió) y del cliente (Adif) fue la siguiente: "Me mandaron callar. El cliente me dijo que la dejara en paz y se me dice que haga la vista gorda".

Según ha relatado Barbancho, Jesica "teletrabajaba" y, por eso, tan solo ella se dio cuenta de su situación. Ninguno de los compañeros pudo darse cuenta. Y ella acudió a gerencia y al cliente para ponerlo en conocimiento, pero se encontró con una defensa de la expareja del exministro socialista. "Yo tenía elementos que no me gustaban nada, pero me mandaron callar y no pude terminar de descubrir qué sucedía. Pero lo puse en conocimiento de mi superior jerárquico, que era mi obligación", ha señalado Barbancho, que dejó el proyecto en abril de 2021, aunque continúa en Tragsatec. Jesica estuvo trabajando en Tragsatec entre marzo y septiembre de 2021.

La exresponsable técnica del proyecto sí ha defendido que cree que el proceso de selección sí se cumplió "perfectamente", aunque tampoco sabe "si hay alguien que conocía bien el procedimiento y tuvo poder en el procedimiento como para hacer algo" para que se contratara a Jesica. Sin embargo, para Barbancho, lo importante es cuando empieza el proyecto y ve cómo Jesica se "escaquea" y eso se lo traslada a su gerente, que "no hace nada", y el cliente ya le pide que "la deje en paz".

"Estaba bastante indignada con la situación, pero afortunadamente estaba a punto de irme", ha señalado Barbancho, quien ha dicho que tiene el respaldo de sus conversaciones por Whatsapp con sus superiores. "No he sido nunca responsable de selección ni he blindado contratos ni muchas cosas que se han dicho. He sido titulado medio con función de responsable técnico de proyecto", ha señalado, desgranando que, entre sus funciones, estaba "vigilar a la gente y llevar la interlocución con el cliente".

"Yo quiero dejar clarísimo que a mí jamás, en ningún momento, nadie me dice que esta mujer no vaya a trabajar", ha afirmado, recordando que sí es cierto que Jesica cumplía con el requisito de tener experiencia previa en una empresa pública como Ineco. No obstante, sí es cierto que, en febrero de 2021, el director del contrato de Adif (Ignacio Zaldívar) le comenta que Jesica es "sobrina del ministro". "Pero esto fue posterior. No tenía conocimiento de que ni siquiera fuera a trabajar", ha ahondado.

En este punto, Barbancho ha explicado detalladamente la pugna que tuvo durante un mes con Jesica para que trabajara. "Pedí que le pusieran un sistema de fichaje. Si yo hubiera sabido que esta persona no iba a trabajar, no hubiera puesto un sistema de fichaje porque es como ponerle un cascabel al gato. Tardaron como una semana en ponerle el sistema de fichaje", ha informado Barbancho, quien también ha explicado que tenía a 30 personas a su cargo y eso le complicaba mucho más el control del trabajo de todas.

No obstante, hacía lo mejor posible su trabajo de control y topó con Jesica, a la que veía que seguía sin fichar. "Le doy todas las instrucciones para que fiche. Empieza a pasar el tiempo, pero no ficha", ha señalado y Jesica empieza a dar excusas, como que tiene problemas informáticos. En este punto, pone este problema en conocimiento de los responsables informáticos, que dicen que "el problema es que tiene que utilizar un navegador". "Ya está solucionado. Ya puede fichar. Pero luego dice que no sabe qué le falla", ha añadido y así van pasando las semanas mientras Barbancho empieza a "mosquearse".

"Empiezo a ver que vale que no te funcione la página web y que ha habido Semana Santa, pero llevamos ya tres semanas", ha explicado Barbancho y ahí ya es cuando pone la situación en conocimiento de sus superiores y es cuando sus superiores le piden que la deje en paz. En este punto, la exresponsable técnica ha explicado los correos que publicó LA RAZÓN en los que se desvela que Zaldívar llamó a la presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera para darle un toque a Tragsatec porque estaban metiendo mucha presión a Jesica. En este sentido, todo apunta que eso iba dirigido a Barbancho.