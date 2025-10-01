Robles pide a los miembros de la Flotilla valorar el riesgo de entrar en la zona de exclusión

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido a los miembros de la flotilla que se dirige a Gaza que valoren el riesgo que asumen al entrar en la zona de exclusión marcada por Israel, motivo por el que les ha pedido "responsabilidad".

Así lo ha expresado esta mañana a los periodistas en Barcelona, momentos antes de participar en una charla en el Cercle d'Economia, donde ha matizado que el riesgo que los integrantes de la misión humanitaria asumen "es su responsabilidad", aunque ha advertido que "pueden poner en riesgo la vida de muchas personas".

"Yo no soy quien para decirle a la flotilla (lo que tiene que hacer). Es importante la labor que hacen, pero en este momento tienen que valorar que pueden poner en riesgo la vida de muchas personas", ha insistido.

En este sentido, la ministra ha explicado que ya han hecho llegar a la flotilla que entrando en la zona de exclusión asumen un "riesgo enorme", por lo que cree que en este momento hay que poner en una balanza "la responsabilidad", ya que "hay un riesgo para las vidas de las personas que están en la flotilla y también en su caso, del Furor".

Asimismo, Robles ha detallado que el buque de acción marítima 'Furor' de la Armada ya ha llegado al lugar y tiene "perfectamente monitorizada" a la flotilla humanitaria, aunque ha advertido de que se quedará "un poco antes" de llegar a la zona de exclusión marcada por Israel y solo en caso de "absoluta necesidad", si hubiese "labores de salvamento", podría intervenir.