Ángela Rodríguez 'Pam', mano derecha de Irene Montero en Igualdad, aún cobra 7.500 euros al mes de pensión

Ángela Rodríguez 'Pam', exsecretaria de Estado de Igualdad bajo el mandato de Irene Montero, ha sido protagonista de algunas de las etapas más intensas y polémicas de la política reciente. Desde su participación en la elaboración de la controvertida Ley del 'Solo Sí es Sí' hasta su salida del Gobierno en noviembre de 2023, pasando por la licitación del cambio de proveedor en el servicio del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual.

Y es que la licitación salió adelante con Irene Montero como ministra de Igualdad, y por ende con Rodríguez 'Pam' como secretaria de Estado de Igualdad, pues la entonces ministra autorizó el cambio de sistema de las pulseras antimaltrato. El proceso comenzó en julio de 2023 cuando el Ministerio de Igualdad -con Montero a la cabeza- lanzó una licitación de urgencia dotada con 50 millones de euros para gestionar "el servicio integral de seguimiento por medios telemáticos" para asegurar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento de los acusados de violencia de género". Una tarea que realizó cuatro meses antes de ser cesada de su cargo como ministra de Igualdad, aunque la adjudicación a Vodafone se produjo en octubre y la formalización del contrato en noviembre, todo ello con Montero como ministra de Igualdad y con Rodríguez 'Pam' como secretaria de Estado de Igualdad.

Sin embargo, pese a la polémica rubricada por el equipo ministerial del que ella formaba parte, lo cierto es que, tras su cese en noviembre de 2023, la exsecretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', continúa recibiendo una pensión mensual de unos 7.500 euros, y ya lleva acumulados en torno a 180.000 euros desde entonces.

En este sentido, la exnúmero dos de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad continuará cobrando dicha pensión hasta el 30 de noviembre de este año, pues según el el artículo 6 de la Ley de Altos Cargos, quienes tengan reconocido el derecho a pensión podrán percibirlo durante un periodo máximo de dos años.

Trayectoria de Rodríguez 'Pam'

La política experta en género e Igualdad comenzó su andadura en la política como jefa de coordinación de un partido político (aunque en su CV no especifica de cuál, pero casi con total seguridad fuese el partido gallego 'En Marea') en 2015, un cargo que dejó ese mismo año tras convertirse en diputada en el Congreso como consecuencia de la coalición de Podemos y En Marea, junto a Anova y Esquerra Unida.

Así, en la XII Legislatura, Pam asumió también la vicepresidencia segunda de la Comision de Igualdad y la portavocía adjunta de la Comisión, al mismo tiempo que se convirtió en vocal de la Subcomisión por el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

No obstante, fue en enero 2020, con la llegada de Podemos al Gobierno, y de Irene Montero al Ministerio de Igualdad, cuando 'Pam' se incorporó a su Gabinete y en octubre de 2021, tras el cese de Noelia Vera, se convirtió en secretaria de Estado de Igualdad.

Qué es de 'Pam' en la actualidad

Durante el año 2022, Rodríguez 'Pam' participó en la elaboración de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley 'Solo Sí es Sí', y en este marco realizó unas polémicas declaraciones al acusar a los jueces en cuanto a su aplicación, llegando a calificar a los magistrados de "machistas" por las interpretaciones realizadas al rebajar las penas a los delincuentes sexuales.

Sin embargo, tras el cambio de Gobierno, el 23 de noviembre de 2023 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó su cese como secretaria de Estado, y desde entonces poco se ha conocido de su paradero.

Hasta este pasado mes de abril, tras la renovación de la Organización de Podemos, 'Pam' ocupaba la Secretaría de Feminismos y LGTBI de la formación morada, ahora dividida y que ocupan Marilyn dos Santos y Mar Cambrollé, respectivamente. Mientras, la actividad de Rodríguez 'Pam' se reduce a colaboraciones en diferentes medios de comunicación a través de columnas y artículos de opinión.