Rosa Díez a Casado: “Estoy aquí porque quiero que ganes las elecciones”

La ex diputada de UPyD, Rosa Díez participó en el acto que celebró el PP en Barcelona “porque me da la gana”, y pidió el voto para Pablo Casado. “Después de oír que no habrá más entreguismo” a los independentismos, quiero decirte que “estoy aquí porque quiero que ganes las elecciones”. Díez le preguntó a Casado que si es presidente: “¿Me prometes que no habrá más apaciguamiento con los que se han comportado como enemigos de la democracia?”, y criticó que Sánchez diga que él es el único capaz de llevar a cabo un gobierno progresista porque, “abrazarse a los que han dado un golpe de Estado o quién cree que Maduro es una referencia o a Otegi” no lo es. La ex diputada de UPyD animó a los ciudadanos a “ser libres y ejercer la libertad individual” y les pidió que sean españoles sin complejos -en el sentido más amplio del término-, a que no les de miedo que les califiquen de una cosa u otra “y que no renuncien a ser provocadores” y recuperar el espacio público.

Llamó a los ciudadanos a “agruparse para defender la democracia”, porque no hay otro remedio que hacerlo, apelando así a la España Suma. “Con Cataluña y el nacionalismo nos descuidamos y pasó esto” y destacó que , el PP también ha tenido sus errores pero que no cree en la mala voluntad de los que lo hicieron.

Díez apeló a ese espíritu de la España Suma que recordó, ya se fraguó en el País Vasco, hace muchos años, cuando PSE y PP fueron unidos; y “a Nicolás Redondo no le importó ser segundo de Jaime Mayor Oreja”. “Hay que resistir hasta ganar, pero no las siglas, sino que gane España”. La que fuera diputada del PSE, consejera en un gobierno vasco con el PNV y ex diputada de UPyD -partido hoy fusionado en Cs- recordó que lleva “toda la vida luchando por una sociedad normal, que es lo contrario a normalizada”, y es la España “por la que hemos luchado”. Se preguntó Rosa Díez: “¿Ahora tengo que pedir perdón por estar en un acto del PP? ¡Anda ya!” y aseguró que ejercerá su derecho al voto y que es una ciudadana “independiente”, sin carné de ningún partido; “pero no soy neutral, me importa mi país y trabajar para lo que yo creo lo mejor para mi país, mis hijos y para mis nietos”.

Para la ex diputada de UPyD está en juego “la democracia o la regresión y el caos”. Y cuando eso ocurre, “hay que mojarse”. Aseguró que lo que “nos jugamos en las urnas” es el orden constitucional y la democracia subrayó que los artículos de la Constitución que proclaman la libertad y la igualdad “son artículos irrenunciables”.