Sánchez baja al fango y pierde las formas con Feijóo tras el acuerdo con la OTAN: "Toma, Alberto. Que alguien te la traduzca"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha definido su estrategia para lograr sobrevivir al contexto actual de presuntas corruptelas que rodean al PSOE y que hacen tambalear su permanencia en La Moncloa: el ataque directo a todo aquel opositor que pretenda llevarle la contraria.

En este escenario se mueve ahora el secretario general del PSOE, cuya permanencia al frente del Ejecutivo es cada vez más dudosa después de que se conociese que su "número tres" en Ferraz, el ex secretario de Organización, Santos Cerdán, estaba también implicado en el 'caso Koldo' a través de un supuesto amaño de contratos de obras públicas por el que habría cobrado comisiones por valor de cientos de miles de euros. Y, sobre todo, después de que su anterior secretario de Organización -y exministro de Transportes-, José Luis Ábalos, también esté implicado en esta trama, algo que hace dudar a la clase política, e incluso a dirigentes y militantes del propio PSOE, que Sánchez no fuese conocedor de los hechos.

Ahora, el último de los logros de los que presume el presidente del Gobierno es del acuerdo logrado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para fijar el gasto en defensa en el 2,1% sin tener que llegar al 5%. Una medida que ha levantado asperezas en la oposición y por la que Sánchez ha pasado al ataque contra Feijóo.

Sánchez baja al fango con Feijóo en X

Mientras que desde la bancada socialista han aplaudido con efusividad el pacto anunciado por Sánchez, desde la oposición han cargado contra el Ejecutivo por esta medida. En este sentido, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no tardó en pronunciarse en redes sociales acusando al presidente del Gobierno de "comprometer el gasto militar para los próximos diez años, sin presupuestos y sin pasar por el Congreso".

"La prensa internacional mantiene que el objetivo final sigue siendo el 5 %. Sánchez debe contestar a todas las dudas que están surgiendo. No puede pretender seguir mintiendo a todo el mundo. La política exterior es algo serio, no una cortina de humo para tapar la corrupción [...] O sea, ha acordado que España pague, pero cuando él ya no esté. Patada para delante", aseguró el líder de loz azules en X.

Sin embargo, Sánchez, lejos de intentar guardar las formas en un momento complicado, en el que se analiza cada gesto y paso que da, decidió bajar al fango y responder al popular en la red social utilizando un tono impropio de un presidente del Gobierno que se dirige a un líder de la oposición.

"Toma, Alberto. Que alguien te la traduzca. A ver si eso aclara tus dudas", respondió Sánchez a Feijóo, adjuntando la carta emitida por el secretario general de la OTAN al presidente del Gobierno, en el que Rutte confirma que la OTAN aceptará la propuesta española de mantener el gasto militar en el 2,1%.

Así, el jefe del Ejecutivo hizo referencia al poco manejo del inglés de Alberto Núñez Feijóo, que ya confirmó el pasado 2023 que, dadas sus aspiraciones a llegar a La Moncloa, iba a comenzar a asistir a clases particulares para poder defenderse en su agenda internacional pero que, debido al adelanto electoral, tuvo que posponerlas.