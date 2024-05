Segundo "no" de Sumar al PSOE en el Congreso: rechazará junto a Podemos, Junts y ERC la ley del Suelo del Gobierno

Segundo "no" en el mismo día. Sumar no apoyará la reforma de la Ley del Suelo promovida por el Gobierno de coalición. Un rechazo que se une al primero de la mañana, cuando el grupo parlamentario de Yolanda Díaz anunciaba que rechazaría este martes en el Pleno la proposición de ley del PSOE para luchar contra el proxenetismo. Es, sin embargo, la ley del suelo el primer proyecto de ley del Gobierno que rechazará Sumar en los nueve meses desde que se inaugurara la legislatura.

Será la segunda ruptura de voto en el Congreso de los Diputados que escenifique el Gobierno de coalición. Sumar unirá sus votos a Podemos, ERC y Junts y pedirá devolver el proyecto al Ejecutivo que se debatirá este jueves en el Congreso de los Diputados las enmiendas a la totalidad a la ley. Es decir, la ley que proviene del Ministerio de Vivienda, puede decaer de no contar con el apoyo del Partido Popular. Con los votos de los socios en contra, serían 44 noes ya. Los socialistas deberían llegar a un acuerdo con el PP si quieren salvar la tramitación de la norma. Algo que en el entorno del preisdente del PP ya rechazaron hace tiempo.

Sumar considera que la norma abre las puertas al "pelotazo urbanístico", según la dirigente de los comunes y portavoz adjunta de Sumar, Aína Vidal, quien ha criticado que la ley es "inoportuna" en términos climáticos al entender que no soluciona los problemas ambientales ni los problemas de acceso a la vivienda a los que se enfrenta la ciudadanía. En el grupo parlamentario censuran a la parte socialista al que ven lejos de la senda de entendimiento que habían pactado. Unos desencuentros que llegan tan solo una semana después de que PSOE y Sumar reunieran a su mesa de trabajo coordinar el trabajo de la coalición tanto en Moncloa como en el Congreso de los Diputados.

El portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Íñigo Errejón, ha ahondado en el malestar en la formación por la ley de Suelo y ha recordado que los ministros de Sumar en el Gobierno ya advirtieron que votarían en contra del texto. "Esta ley hace lo contrario de lo que se necesita, que los constructores se salten a la torera los controles y dificulta a los vecinos denunciar.", ha asegurado Errejón.

En Sumar advierten ya, con la lectura de dos leyes a las que su grupo le da el "no" al PSOE de que éste "no es un buen rumbo" para el Gobierno y diagnostican que ello ocurre cuando los trabajos no se sacan de forma consensuada. "Hay dos formas de hacer las cosas. Cuando las cosas se acuerdan salen leyes que hacen justicia social para los españoles. Cuando las cosas no se acuerdan, pues o no salen o depende de que se saquen in extremis con el PP", ha analizadoe el portavoz.