El Senado hará una sesión monográfica sobre las pulseras de Igualdad con los consejeros del PP

El PP ha organizado una sesión monográfica en el Senado el próximo martes sobre la violencia contra las mujeres, en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, a la que llevará los fallos en las pulseras antimaltrato. A la convocatoria han confirmado su asistencia los consejeros de Igualdad de las CCAA del PP, pero las autonomías del PSOE han rechazado participar.

Además, el Grupo Popular -que tiene mayoría absoluta en el Senado- ha señalado que ha invitado a esta comisión a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pero todavía no ha respondido, según ha indicado la formación.

El PP ha pedido la dimisión de la ministra Ana Redondo por los fallos en las pulseras antimaltrato y ha anunciado que llevará al Congreso la próxima semana una moción para forzar su reprobación, según ha informado Europa Press. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "gravísimo" lo ocurrido y ha asegurado que la "incompetencia" del Gobierno pone en peligro a las mujeres.

Según la ministra, el número de casos de sobreseimientos y absoluciones de acusados derivados de los "fallos técnicos" en las pulseras antimaltrato "no llega al 1%". Además, el viernes añadió que el error en el acceso a datos de pulseras telemáticas no produjo "prácticamente excarcelaciones".

La sesión monográfica en el Senado sobre la violencia de género en la Comisión General de Comunidades Autónomas comenzará a las 12.00 horas el martes y, según el PP, se abordará el "escándalo de las pulseras antimaltrato". El 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.

En la comisión participarán consejeros de Igualdad de las comunidades gobernadas por el PP porque las gobernadas por el PSOE "han declinado participar", según los 'populares'. También está invitada la ministra de Igualdad, que "todavía no ha dicho que asistirá o no".

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha criticado la ausencia de las autonomías del PSOE. "Los socialistas no solo dejan abandonadas a las mujeres y las perjudican, sino que además desprecian sus problemas esquivando hablar de ellas", ha apostillado.

García ha emplazado a Redondo a acudir a la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado para "abordar los problemas de las mujeres entre todos y buscar solución". Además, ha dicho que es un buen momento para que la titular de Igualdad "diga la verdad sobre el escándalo de las pulseras antimaltrato, pida perdón y dimita". "Sería la única salida digna que le queda a Ana Redondo", ha aseverado.

Además del caso de las pulseras antimaltrato, también se abordará la necesidad de aprobar una ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos, tal y como queda recogido en la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Asimismo, en la Comisión General de Comunidades Autónomas se tratará el "alarmante" aumento de las agresiones sexuales durante el Gobierno de Sánchez y las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí', según ha indicado el PP en un comunicado.

"Sánchez presumió de construir un Gobierno feminista pero ha sido el más machista y el más dañino para las mujeres de toda la democracia", ha manifestado la portavoz de los 'populares' en la Cámara Alta.