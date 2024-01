Sumar se divide en la Mesa del Congreso por las enmiendas para reformar el artículo 49

Sumar ha votado dividido en la Mesa del Congreso de los Diputados donde se calificaban las enmiendas a la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término de disminuido. Todo ello, a pesar de que Compromís -que forma parte de Sumar- había registrado enmiendas.

En concreto, el representante por parte de los comunes, Gerardo Pisarello, se había mostrado a favor de que se pudieran debatir todas las enmiendas, mientras que la representante por parte de Sumar, Esther Gil, ha votado abstención, según ha podido saber este diario. Las enmiendas, finalmente, no han salido adelante, puesto que el PSOE y PP, con mayoría en la Mesa del Congreso de los Diputados, se han unido y las han vetado.

Fuentes de Sumar aseguran de que el voto de la diputada Esther Gil se ha tratado de un "error" y que estaba a favor de que las enmiendas pasaran su trámite en el Congreso y que decayeran, en su caso, en el pleno.

Entre las enmiendas que se debatían se encontraban las de Compromís y las de Mès -las dos formaciones forman parte de Sumar-, que había registrado un texto para reconocer en la Constitución el Derecho Civil valenciano que el TC anuló del estatuto autonómico y Mès propuso otorgar a la isla de Formentera un senador propio, en vez del que comparte con Ibiza, informa Ep.

Así, el voto de abstención de la vicepresidenta tercera de la Mesa, Esther Gil, no ha gustado en Compromís, donde han anunciado su intención de llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de la Mesa del Congreso de no admitir a trámite sus enmiendas a la reforma constitucional del artículo 49. "No tiene sentido ni político ni parlamentario", ha reprochado en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.