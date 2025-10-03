El Supremo desestima el recurso presentado por Santos Cerdán y le mantiene en prisión provisional

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha desestimado este viernes el recurso presentado por el Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, contra el auto en el que el juez dictaminó que no se debía modificar su situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza, que le fue impuesta el pasado 30 de junio.

Así lo ha dictaminado el magistrado Puente en un auto al que ha tenido acceso Servimedia, en el que el instructor desestima el recurso de reforma presentado por el ex militante socialista contra el auto del 18 de septiembre, que lo llevó a la prisión de Soto del Real.

El auto, que consta de una decena de páginas, señala que "será la investigación la que determine si en las obras posteriores, a las que el recurrente ahora se refiere, puede identificarse o no alguna participación de Servinabar, o si ésta permaneció por entero ajena a la adjudicación y ejecución de aquellas, por más que el método empleado en las adjudicaciones pudiera ser el mismo que el efectivamente utilizado con anterioridad en aquellas en las que Servinabar 2000 sí participó, precisamente formando UTE -Unión Temporal de Empresas- con Acciona Construcción".

Ello al mismo tiempo que el magistrado considera que el mero hecho de sopesar que los audios en los que se escucha a Cerdán "están manipulados" es una "especulación". En este sentido, el juez señala que la "insistencia" de Cerdán en ver como una "hipótesis razonable y no meramente especulativa" que esos audios con Koldo García y José Luis Ábalos "podrían haber sido manipulados" por Rubén Villalba, es algo "difícil acompañar a la parte en sus razonamientos".