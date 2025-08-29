El PP se lanza contra Sánchez por irse ahora a Andorra: "¿Por qué no coge vacaciones para siempre?"

"Después de 24 días de descanso, Pedro Sánchez no ha tenido suficiente y está pasando los últimos días del verano en Andorra". Para el Partido Popular, la decisión del presidente del Gobierno de estirar su descanso en un resort de lujo en el país vecino cuando todavía no ha concluido la crisis forestal en España es una "evidente falta de responsabilidad".

Una denuncia que ha verbalizado el responsable de Educación e Igualdad de la formación, Jaime de los Santos, en una rueda de prensa desde Cádiz en la que ha entremezclado los principales temas de actualidad con el asueto de Sánchez.

"Como no tenía poco con haber pasado tres semanas en la tumbona, con haber tenido incluso que acotar una parte del océano atlántico para bucear tranquilamente [en alusión a la exclusiva de LA RAZÓN] en unas aguas en las que desagraciadamente, y por la falta de política migratoria son atravesadas por cayucos; para desestresarse ha decidido irse a Andorra, alquilar un hotel de cinco estrellas para hacer descensos en bicicleta que dice a sus íntimos que es lo único que le relaja", ha golpeado.

Después, De los Santos se ha formulado una serie de preguntas retóricas para emplazar a Sánchez a hacer las maletas y coger la puerta de salida de la Moncloa: "Si tan estresado está, ¿por qué no se coge vacaciones para siempre? ¿Por qué no dimite? ¿Por qué no adelanta las elecciones y da a unos españoles y españolas de los que no se preocupa lo más mínimo la oportunidad para elegir un nuevo gobierno?".

Para el PP, está fuera de lugar que el jefe del Ejecutivo haya dado plantón a los reyes en la visita de las zonas afectadas por la crisis forestal que ha arrasado con buena parte del territorio nacional. Un punto sobre el que ha incidido el vicesecretario, que también ha cargado contra el anunciado "pacto de Estado sobre Medio Ambiente".

Por si hubiera algún atisbo de entendimiento entre los dos grandes partidos, ha declarado: "¿Alguien le ha explicado a este señor lo que es un pacto? De momento no ha llamado a Feijóo, que sí ha estado al pie del caño". Ni el presidente, ni "nadie de su equipo se ha puesto en contacto con nadie del PP". Y, ha recordado, "para llegar a una gran pacto de Estado hace falta pactar". Pero Sánchez, "lo único que ha demostrado es que no ha estado a la altura". Por eso, ha concluido: "Menos vacaciones".