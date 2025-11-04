Las veces que el ministro Torres negó todo tipo de vinculación con el 'caso Koldo': el informe de la UCO desmonta ahora su versión

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civilha revelado nuevos mensajes entre el exasesor del exministro de Transportes, Koldo García, y el actual ministro de Política Territorial y Memlria Democrática, Ángel Víctor Torres, en un nuevo texto que ya ha sido incorporado a la Audiencia Nacional.

El documento recoge varios Whatsapps intercambiados en plena pandemia de la COVID-19 relacionados con la compra de material sanitario a la empresa clave de la trama, Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama.

En los mismos, el entonces presidente del Gobierno de Canarias llegó a reclamar "pagos pendientes" para la empresa a la que podrían haberse adjudicado contratos de mascarillas de forma irregular.

"Te va a llamar Antonio Olivera porque estoy encima de tu pago... Ya está validado el material y Hacienda ya ha hecho el trámite: ya la tiene cargada para liberar el pago", escribió Torres en uno de sus mensajes a Koldo.

Torres negó cualquier tipo de vínculo con la trama

Era 2 abril de 2024 cuando el ministro canario, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aseguró que no había tenido ningún contacto con el exasesor Koldo García en lo relativo a la trama de las mascarillas. Algo que el reciente informe de la UCO evidencia que es falso.

"Ni hubo indicaciones a mí, no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara con ninguna empresa en pandemia", aseguró entonces. Unas declaraciones que ahora el documento de la Guardia Civil evidencia que mintió.

En una conversación que data del 1 de julio de 2020, el actual ministro escribió a Koldo para hacerle saber que conocía el motivo por el que el exasesor le estaba contactando: por un problema relacionado con el cobro de las mascarillas -ya entregadas- de la empresa de Aldama y que no cumplían con los requisitos mínimos de calidad.

"Esta noche te llamo", escribió Torres, que al rato le reiteró "tranquilo, que estoy con la responsable de recursos económicos de Sanidad". Unas declaraciones que desmontan la versión que el canario ofreció desde La Moncloa hace ahora más de un año.