Vox acusa a PP y Junts de no querer presentar una moción de censura contra Sánchez y abogan por hacer una “oposición total”

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pedido esta mañana "no generar ilusión en los españoles" con la posibilidad de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puesto que, a su juicio, ni el Partido Popular ni Junts quieren hacerlo.

"Yo haría la reflexión de no generar esa ilusión en los españoles en torno a algo que han demostrado unos y otros que podrían haberlo presentado que no tienen la voluntad de hacerlo. El PP no quiere presentar la moción de censura y Junts no quiere hacerlo tampoco. Luego, me parece mentir y tomar el pelo a los españoles", ha espetado Garriga.

Por ello, el mandatario de Vox ha optado por defender "una oposición total de 365 días, 24 horas al día" al Gobierno de Sánchez. Algo que, en su argumentario, ha asegurado que es "en lo que está Vox".

En este sentido, para el secretario general de la formación de Abascal, su partido es la única "alternativa" para destronar a Pedro Sánchez de La Moncloa pues, a su juicio, Vox ha nacido para gobernar en España y ser la primera fuerza política para "cambiar el rumbo" del país.

Garriga ha aclarado que el objetivo de los verdes es "desgastar al Gobierno de Sánchez en los Tribunales", pues están personados en todas las causas judiciales abiertas, y a partir de ahí recalca que su responsabilidad es "no contribuir a ese falso relato de la moción de censura".

"Preferimos centrarnos en denunciar cómo ha robado el socialismo durante tanto tiempo, en cómo han robado a los españoles y cómo Vox ofrece la alternativa a ello", ha rematado Garriga en sus declaraciones a los medios.

Finalmente, el catalán ha denunciado cómo los barrios de ciudades como Mataró se han convertido en "auténticos centros de internamiento de extranjeros", puesto que son "escenarios habituales de robos con violencia, de violaciones y de peleas continuas" y sus centros de salud parecen "delegaciones de Marruecos o de Argelia".