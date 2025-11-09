Interior refuerza el mantenimiento de los helicóptero y aviones de la Policía Nacional con una inversión una de 17 millones de euros

El Gobierno ha aprobado una inversión crucial de casi 17 millones de euros para asegurar que los medios aéreos de la Policía Nacional sigan operativos. El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a este contrato, destinado al mantenimiento integral de la flota de helicópteros y aviones que conforman su Unidad Aérea, un componente vital para la seguridad y el auxilio ciudadano en todo el territorio nacional.

La partida presupuestaria resulta fundamental para sostener las capacidades de una unidad cuyo trabajo es tan diverso como indispensable. Sus misiones van desde el apoyo a operaciones en tierra, como vigilancias y seguimientos de delincuentes, hasta la participación en rescates y tareas de auxilio directo a la población en momentos críticos. Esta polivalencia exige que sus aeronaves mantengan un estado de funcionamiento impecable en todo momento.

La columna vertebral de esta fuerza de élite la componen unos veinticinco helicópteros del modelo H-135 fabricados por Airbus, máquinas versátiles y de probada eficacia en todo tipo de escenarios. Sin embargo, su capacidad no se limita al ala rotatoria. Según informa Infodefensa , industria, armamento y ejércitos, a estos aparatos se suman varios aviones que amplían su radio de acción, como el Beechcraft Super King Air 200 y el Cessna Citation II 550, empleados en misiones de transporte urgente y vigilancia a gran altitud.

Alcance nacional e internacional

Asimismo, esta dotación económica no solo servirá para el mantenimiento en la península, sino que garantizará el perfecto estado de los aparatos desplegados en las distintas bases repartidas por España. Su alcance, no obstante, va más allá de nuestras fronteras, pues la inversión también cubre su misión permanente en Dakar, la capital de Senegal. Este destacamento es un enclave estratégico para la cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Por otro lado, esta inversión llega en un momento de renovación para la flota. La noticia coincide con la reciente incorporación de un Pilatus PC-24, un moderno reactor que ha venido a ampliar de manera notable las capacidades de transporte rápido y respuesta inmediata del cuerpo. Este nuevo avión representa un salto cualitativo en los medios con los que cuenta la Policía Nacional para enfrentarse a los desafíos actuales.