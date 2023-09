Vox registra una iniciativa para terminar con "los pinganillos" en el Senado

Después de que el Congreso de los Diputados haya dado el primer paso para convertir dicha Cámara en "plurilingüe", el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su partido presentará hoy en el Senado una iniciativa para terminar con las traducciones en la Cámara Alta. "Hoy mismo vamos a presentar en el Senado una iniciativa para terminar en esa Cámara con las traducciones y con todo el sistema de división de los españoles". Destacó que "hoy en el Congreso la mayoría golpista se ha impuesto por la mínima, pero esa mayoría golpista es una minoría en el Senado" por lo que espera que el PP "apoye una iniciativa también en esa Cámara para que al menos haya una en España en la que todos los españoles puedan entenderse y todos los españoles que quieran verlo puedan comprender qué dicen sus representantes”.

Por otro lado, Abascal se ha referido a lo ocurrido en el Congreso. "Estamos aquí en este Congreso para representar a los españoles y de ninguna manera para participar en la mascarada que hoy hemos vivido. Hemos tenido que escuchar que este era el templo de la palabra a la vez que se utilizaban las lenguas no para comunicarse, sino para no entenderse y generar división”. A continuación ha añadido: "Hemos devuelto a la mayoría golpista los pinganillos del odio que pretenden que no nos entendamos y que pretenden dividirnos, nos habría gustado poder echárselos a Sánchez en la cara, pero no estaba cuando es el principal responsable y el culpable de comprometer la unidad nacional, de comprometer la convivencia y de que se negocie cualquier cosa que es importante para los españoles".