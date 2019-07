Zapatero: “Decir que soy partidario de los indultos a los políticos presos es un gran ‘fake’”

Si la semana pasada el ex presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, abogaba por los indultos a los presos independentistas si estos lo pedían al Gobierno, hoy, ha aclarado en una entrevista en el programa “Más de Uno” de Carlos Alsina que es un “gran fake” decir que “soy partidario de los indultos a los presos políticos” sino que es “partidario de estudiar los indultos, si se piden y hay una sentencia condenatoria”. El ex líder socialista asegura que apoyará lo que el Gobierno decida hacer al respecto e insiste en el “diálogo” sea cual sea el resultado de la sentencia del procés para los líderes soberanista. Según declara es un “fake” que el intente incidir en una sentencia del Alto Tribunal. Al ser preguntado por Alsina por su opinión sobre si hay una sentencia condenatoria por sedición o rebelión, dice que "para los que pretenden una sentencia dura, que no piensen que el día después se acabo el problema, y para los independentistas, que quieren una sentencia leve, que eso no suponga que tengan que sentarse obligados al diálogo".

En cuanto a ETA, el ex presidente socialista, explicó durante su entrevista en Ondacero que el final de la banda es de los “mejores resultados, éxitos y avances de la Historia de la democracia”. A su juicio, “ni hubo leyes extraordinarias, ni concesiones, ni medidas penitenciarias extraordinarias”.

En cuanto a si Sánchez debería pactar con Bildu cree que no, pero opina que ellos pueden estar en la política y tener su estrategia. Sobre la entrevista a Arnaldo Otegi en TVE sobre su “arrepentimiento”, Zapatero comenta que “a Otegi le dije que tienen que recorrer un tramo importante en su reconocimiento para que, moralmente, su posición sea muy distinta