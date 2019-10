A finales del mes de octubre, League of Legends cumple 10 años y por este motivo ha querido hacer una revelación mundial. Mediante una transmisión en directo anunció todas las novedades que va a realizar.

Seguidamente, mostraban una versión del juego de Riot Games llamado League of Legends: Wild Rift . Este juego es una versión adaptada para móviles y consolas que se lanzará a principios de 2020.

El segundo proyecto presentado ha sido Legends of Runaterra , se trata de un juego de cartas basado en los protagonistas de League of Legends, ya dispone de una beta abierta que se puede probar de forma gratuita.

Han anunciado varios proyectos que aun se encuentran en fase de desarrollo como:

Proyecto A: Se trata de un FPS Táctico similar a otros juegos de disparos donde además añaden los hechizos de cada uno de los personajes para crear una experiencia única.

Proyecto L: Tienen como objetivo desarrollar un juego de peleas 1 vs. 1.

Proyecto F: Consiste en un juego en tercera persona que da la posibilidad a los jugadores de explorar el mundo de Runaterra.

Además de mostrar todos los juegos que quieren lanzar, han anunciado el estreno de un documental llamado Arcane. Se trata de una serie de ‘anime’ que se lanzará a principios de 2020.

Finalmente, cabe destacar el lanzamiento a nivel mundial que han realizado a través de un documental llamado League of Legends: Origins, dirigido por Leslie Iwerks quien ya ha sido nominada a varios galardones como el Premio de la Academia por ‘Recycled Life’ y nominado al Emmy por ‘The Pixar Story’. Este documental cuenta la historia de League of Legends, desde su comienzo cuando no era conocido y habla sobre su evolución y el crecimiento de los deportes electrónicos llegando hasta el Mundial de 2017.