¿Por qué tantos conquistadores españoles de América eran naturales de Extremadura?

“Está en una colina, cerca de Emérita Augusta. Es muy sencilla, de piedra rojiza que se calienta con el sol. Hay un huerto con aroma a hierba durante el día y a jazmín por la tarde. Tras la cerca hay un álamo enorme. Manzanos, higueras, perales, la tierra Marco, es negra como el cabello de mi mujer", así era como describía Máximo Décimo Meridio en la película Gladiator su hogar, que a través del filme original se descubre que es la localidad de Trujillo. "Te envidio Máximo, es un buen hogar. Hay que pelear por él”, le respondía el emperador Marco Aurelio.

Pese a que el gladiador más famoso de la historia del cine no existiera realmente, ha habido una notable presencia de extremeños entre los conquistadores a lo largo de la historia. La conquista de América fue protagonizada por numerosos exploradores y soldados que partieron desde distintas regiones de España en busca de fortuna y gloria. Sin embargo, una región destacó de manera particular: Extremadura. Un número considerable de conquistadores provenían de esta tierra, y su participación no fue casualidad, sino el resultado de diversos factores económicos, sociales y geográficos que la convirtieron en una cantera de aventureros.

Una tierra de escasas oportunidades

Durante los siglos XV y XVI, Extremadura era una de las regiones más pobres y menos desarrolladas de la Corona de Castilla. Su economía dependía principalmente de una agricultura de subsistencia y una ganadería extensiva, lo que ofrecía pocas oportunidades de progreso. Con ciudades de relativa importancia como Trujillo, Cáceres y Badajoz, la región carecía de industrias prósperas y de un comercio floreciente. Ante este panorama, la posibilidad de embarcarse hacia América se presentaba como una salida esperanzadora para quienes buscaban ascender socialmente o mejorar su situación económica.

Otro aspecto fundamental fue la historia militar de Extremadura. Durante siglos, esta región sirvió como frontera con el reino musulmán de Granada, lo que generó una cultura de constante lucha y defensa del territorio. Los extremeños crecieron en un entorno marcado por la guerra, lo que los dotó de habilidades bélicas y una resistencia física esenciales para afrontar las duras condiciones de la conquista. Esta experiencia combativa los convirtió en soldados idóneos para las expediciones militares en el Nuevo Mundo.

El “efecto llamada”

La participación de algunos de los conquistadores más famosos, muchos de ellos originarios de Extremadura, motivó a muchos de sus compatriotas a seguir sus pasos. Sus relatos sobre riquezas, tierras y poder en el Nuevo Mundo incentivaron a otros a buscar la misma fortuna. Esta red de contactos y recomendaciones facilitó la incorporación de más extremeños a las expediciones, consolidando así su presencia en la conquista de América.

Hernán Cortés , nacido en Medellín (Badajoz), es probablemente el conquistador más conocido de todos. Lideró la expedición que culminó con la caída del Imperio azteca en 1521, estableciendo el Virreinato de la Nueva España. Su astucia política y militar, así como su habilidad para forjar alianzas con pueblos indígenas enemigos de los aztecas, fueron clave en su éxito.

, nacido en Medellín (Badajoz), es probablemente el conquistador más conocido de todos. Lideró la expedición que culminó con la caída del Imperio azteca en 1521, estableciendo el Virreinato de la Nueva España. Su astucia política y militar, así como su habilidad para forjar alianzas con pueblos indígenas enemigos de los aztecas, fueron clave en su éxito. Francisco Pizarro , originario de Trujillo, siguió un camino similar en Sudamérica. Con una expedición mucho menor en número y recursos, logró derrocar al Imperio inca en 1533, estableciendo el dominio español en lo que hoy es Perú. Pizarro demostró una notable perseverancia y una gran capacidad para aprovechar los conflictos internos del mundo incaico en su favor.

, originario de Trujillo, siguió un camino similar en Sudamérica. Con una expedición mucho menor en número y recursos, logró derrocar al Imperio inca en 1533, estableciendo el dominio español en lo que hoy es Perú. Pizarro demostró una notable perseverancia y una gran capacidad para aprovechar los conflictos internos del mundo incaico en su favor. Vasco Núñez de Balboa , natural de Jerez de los Caballeros (Badajoz), pasó a la historia por ser el primer europeo en divisar el Océano Pacífico en 1513, tras cruzar el istmo de Panamá. Su espíritu explorador lo llevó a desempeñar un papel fundamental en la expansión de los dominios españoles en Centroamérica.

, natural de Jerez de los Caballeros (Badajoz), pasó a la historia por ser el primer europeo en divisar el Océano Pacífico en 1513, tras cruzar el istmo de Panamá. Su espíritu explorador lo llevó a desempeñar un papel fundamental en la expansión de los dominios españoles en Centroamérica. Pedro de Valdivia, nacido en Castuera (Badajoz), fue el conquistador y fundador de Chile. Tras haber servido bajo las órdenes de Francisco Pizarro, organizó la expedición que estableció el dominio español en el territorio chileno, fundando Santiago en 1541. Su capacidad de liderazgo y su resistencia ante los constantes ataques de los pueblos mapuches marcaron su legado.

Tapiz idelizado e ilustrativo del encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma La Razón

Un buen punto de salida hacia las Américas

La situación geográfica de Extremadura también jugó un papel relevante. Ubicada en el camino entre Castilla y los principales puertos andaluces de embarque, como Sevilla y Cádiz, la región era un punto de paso obligado para quienes se dirigían a América. Esto facilitó que sus habitantes tuvieran un acceso más directo a las expediciones y pudieran sumarse con mayor facilidad a la aventura ultramarina.

La gran cantidad de extremeños que participaron en la conquista de América no fue fruto del azar, sino de una combinación de circunstancias que los impulsaron a buscar un destino mejor en tierras lejanas. La pobreza, la tradición guerrera, el ejemplo de compatriotas exitosos y la proximidad a las rutas de embarque fueron factores determinantes que convirtieron a Extremadura en una de las regiones con mayor protagonismo en la exploración y conquista del Nuevo Mundo.