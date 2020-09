Wellness coach, el experto del bienestar cada vez más demandado por las empresas españolas

La cada vez mayor conciencia de la población mundial sobre la importancia de adoptar hábitos saludables en el día a día ha traído consigo una expansión mundial de la industria del fitness, la nutrición y la salud. La pandemia de la Covid-19 ha sido una piedra en el camino de esta potente evolución, pero también ha supuesto que los profesionales del bienestar se hayan visto obligados a investigar para encontrar nuevas oportunidades laborales y a asumir nuevos desafíos.

Estos retos, como el acceso a nuevos públicos o el desarrollo de una carrera profesional complementaria a la actual con independencia de la edad, tienen en el wellness coaching para empresas (también denominado Wellness Corporate) una gran oportunidad laboral. Eso sí, para ello es indispensable una formación que les permita entender el lenguaje y necesidades de unas empresas cuya naturaleza y características son diferentes a las de otro tipo de negocios como gimnasios o centros deportivos.

Las empresas invierten cada vez más en programas para atraer y retener empleados, que promuevan la salud y la actividad física como estilo de vida. Hablamos, por ejemplo, de programas orientados a la correcta gestión del estrés, actividades de educación postural, planes de nutrición saludable o clases de yoga y pilates, entre otros. Según un estudio de la multinacional Deloitte titulado “The Corporate Wellness Segment A view into potential opportunities and challenges for the market”, estos programas y los profesionales que los imparten (wellness coaches) son cada vez más populares y valiosos para muchas corporaciones.

La evolución del Corporate Wellness ha sido imparable desde 2013 en todo el mundo, y pese al impacto de la pandemia de la Covid-19, se espera que España siga el mismo camino debido a su gran cultura del bienestar, la cual le ha llevado a posicionarse como el quinto mercado del fitness más importante en Europa en cuanto volumen de ingresos y con unas tasas de crecimiento de entre el 2 y 3% anual.

¿Qué es exactamente un wellness coach?

La figura del wellness coach supone la personificación de esta nueva oportunidad para los profesionales del bienestar como nutricionistas, osteópatas, fisioterapeutas, profesores de yoga o masajistas, entre otros, que deseen cambiar de profesión o complementar su formación para dirigirla hacia el mundo de la empresa.

«No es un nutricionista, ni un entrenador personal, ni un especialista en apoyo emocional, sino más bien un conjunto de todo eso. El ‘wellness coach’ trabaja de manera conjunta y equilibrada sobre cinco de las parcelas que más condicionan nuestro bienestar individual, tanto fuera como dentro de nuestro trabajo: la alimentación, la actividad física, la calidad del sueño, la salud emocional y el análisis de los hábitos», afirma Carlos Vasallo, director del Wellness Coach Institute, espacio especializado en formar a profesionales del bienestar

En un entorno tan exigente y cambiante como es el laboral, donde cualquier decisión se toma en base a indicadores de negocio, es fundamental que las acciones y estrategias se tomen de manera homogénea para que el equilibrio entre alimentación, salud física y mental no se vea alterado.

«Estamos convencidos de que el bienestar de los trabajadores no se puede medir abordando cada factor de manera independiente, sino de forma conjunta. Actualmente, se evalúa por un lado el grado de estrés de un empleado, cuando es realmente difícil identificar y medir lo que está provocándolo. Debemos definir proyectos estratégicos a través de herramientas y metodologías que nos permitan diagnosticar las causas y medir el impacto, en indicadores de negocio, de las acciones que se lleven a cabo», aclara Ángeles Gris, project director de Wellness Coach Institute y experta en coaching.

Con todo ello, y antes de poner en marcha estrategias de bienestar en las organizaciones, el wellness coach ejecutivo realizará un diagnóstico previo y exhaustivo para obtener el mayor volumen de datos posible sobre la situación real y su impacto en indicadores de negocio. A continuación se diseñará e implementará la estrategia elegida para, finalmente, medir el impacto y el retorno de la inversión de las acciones.

Certificación en Wellness Coaching: alternativa para profesionales del wellness de cualquier edad

La expansión del mercado del wellness no ha sido inmune a la pandemia del COVID 19. Ésta ha supuesto un fuerte impacto para los gimnasios y centros deportivos así como para los profesionales del bienestar (personal trainers, profesores de yoga y pilates, nutricionistas, masajistas… haciendo que la mayoría de ellos se estén replanteando su futuro.

Para la mayoría, a pesar de la experiencia acumulada, avanzar en edad no juega a su favor. A partir de los 45-50 años su plenitud física va disminuyendo y su capacidad de poder impartir sesiones de entrenamiento o rehabilitación de forma contínua es cada vez más limitada.

Wellness Coach Institute realizó en 2019 un estudio cualitativo con profesionales del bienestar de entre 35 y 45 años para entender cómo vivían su situación actual y cómo afrontaban su futuro profesional a medio/largo plazo. Respecto a su situación actual, un gran porcentaje sentía que sus retribuciones económicas o salarios no iban en consonancia con el elevado número de horas que habían dedicado en formarse. Por otro lado, percibían una competencia cada vez más agresiva que les obligaba a bajar precios, o bien encontraban dificultades para mantener a los clientes porque estos pierden motivación o no son constantes.

Mirando al futuro, el panorama no mejoraba mucho. La preocupación por su carrera profesional a medio plazo es creciente, ya que no se ven dando clases o terapias más allá de los 45-50 años y, por consiguiente, los centros que les contratan no querrán tener a trabajadores esas edades por cuestión de imagen y de costes. Además, manifestaron sus inquietudes por los posibles dolores o lesiones crónicas que sufrirán en los próximos años, derivadas de las largas jornadas laborales actuales.