¿Cuál es la diferencia entre gemelos y mellizos?

¿Sabes en qué se diferencian los gemelos de los mellizos? ¿O eres de esas personas que no hacen distinciones cuando se refiere a niños nacidos de un mismo parto?

En ocasiones se tiende a utilizar el término gemelo de forma indistinta pero existe un factor en el momento de la fecundación que marca la diferencia.

Existe cierta confusión cuando se habla de gemelos, o bien de mellizos, ya que ambos términos hacen referencia a niños nacidos de un mismo parto. De hecho, etimológicamente, ambas tienen el mismo origen del latín: gemellicium. Antiguamente se utilizaba ese término en cualquier caso en el que se diera esta particularidad. Podría decirse que antes mellizo era la forma popular de referirse a esos niños que nacían del mismo parto mientras que gemelo se utilizaba de manera más culta.

Sin embargo, los avances en el ámbito de la genética han demostrado que, incluso habiendo nacido en el mismo parto, los embriones no siempre se desarrollan bajo las mismas condiciones. Por eso ambos términos han ido asentándose por caminos separados. Aún así hay personas que no saben qué diferencia hay entre gemelos y mellizos.

¿Cuál es la verdadera diferencia?

Tanto en el caso de los gemelos como en el de los mellizos, los niños nacen de un mismo parto, pero hay diferencias que determinan el motivo por el que poseen nombres distintos. El número de óvulos y espermatozoides implicados en el momento de la fecundación es la principal causante de esta diferenciación etimológica.

Se trata de mellizos cuando, naciendo en el mismo parto, ambos niños vienen de óvulos y espermatozoides diferentes. Son 2 óvulos que han sido fecundados por 2 espermatozoides diferentes. En otras palabras podría decirse que son hermanos nacidos simultáneamente pero sin ninguna otra particularidad. De hecho, en este caso, los niños pueden ser de sexos opuestos.

Por otro lado, el nacimiento de gemelos se da cuando un espermatozoide fecunda un óvulo y este se divide en 2 dando lugar a 2 fetos independientes, que comparten el mismo ADN. Podría decirse que son clones en el sentido estricto de la palabra, pero algunos factores pueden producir diferencias ligeras, además de que los gemelos poseen huellas dactilares diferentes.

Estadísticas recogidas por el Instituto Bernabeu señalan que los embarazos dobles se dan de forma esporádica, siendo solo 1 de cada 80. Dentro de los embarazos dobles, son más frecuentes los de mellizos, que suponen dos tercios de ese total.

En ginecología estos casos reciben otros nombres. Para los gemelos se emplea el uso del término monocigóticos, ya que un solo cigoto formado por un óvulo y un espermatozoide se divide en dos para dar lugar a dos individuos. A los mellizos se les denomina dicigóticos por venir de dos cigotos originados de óvulos y espermatozoides diferentes. Aunque la cosa no acaba ahí. Dejando un lado estas particularidades, los embarazos dobles también se clasifican teniendo en cuenta si cada feto posee su propia placenta, pudiendo ser monoaniótica o biamniótica y monocorial o bicorial.