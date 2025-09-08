El pediatra Carlos González revela cómo lograr que los niños coman sano sin presiones

El reconocido pediatra y experto en crianza Carlos González ha compartido un consejo que está revolucionando la manera en que muchas familias afrontan la alimentación infantil. Su propuesta se ha vuelto viral porque rompe con la idea de que hay que insistir para que los niños coman frutas, verduras o alimentos saludables.

Según González, obligar a los hijos a comer ciertos alimentos solo genera rechazo. “Si insistes en que tu hijo coma cosas sanas, lo único que consigues es que las odie”, explica el pediatra en un vídeo difundido en redes sociales. En lugar de presionar, el especialista recomienda dejar que los hábitos se formen de manera natural. Y la clave, asegura, está en lo que los padres compran y en el ejemplo que dan en casa.

La importancia del ejemplo en la alimentación infantil

González subraya que los niños aprenden por imitación. Si en casa se mantiene una dieta equilibrada, los pequeños tenderán a hacerlo también. “Si no quieres que tu hijo coma galletas, simplemente no las compres. No es necesario prohibir, basta con no tenerlas en casa”, señala el experto.

Este enfoque, que él resume como “dejar al niño en paz”, favorece que con el tiempo los niños desarrollen curiosidad e interés por nuevos alimentos sin que se convierta en una batalla diaria en la mesa.

Más allá de los dulces: lo que realmente preocupa

El pediatra también invita a los padres a relativizar. En sus palabras: “Cuando tu hijo sea mayor, las galletas o los helados serán el menor de los problemas. Lo que de verdad nos preocupará es que no fume, no beba o no consuma drogas”.

Con esta reflexión, González recalca que obsesionarse con pequeños caprichos alimenticios no es saludable para la relación de los niños con la comida.

Un mensaje que conecta con miles de familias

El planteamiento del doctor Carlos González está teniendo gran impacto en familias que buscan educar en hábitos saludables sin conflictos ni presiones. Su visión apuesta por la paciencia, la coherencia y el respeto como las mejores herramientas para lograr una alimentación infantil sana y equilibrada a largo plazo.