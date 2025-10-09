Acepta dos años de cárcel por violar a una mujer en la casa de una amiga común en Oleiros (A Coruña)

Un hombre acusado de violar a una mujer en el domicilio de una amiga común, en el municipio coruñés de Oleiros, ha sido condenado a dos años de prisión tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, la acusación particular y su defensa. El pacto se formalizó este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, donde estaba previsto el juicio por los hechos ocurridos en octubre de 2022.

El procesado, según informa Europa Press, reconoció ante el tribunal la agresión sexual cometida sobre la víctima y aceptó la pena impuesta, que se vio reducida tras aplicarse dos circunstancias atenuantes: la de intoxicación por consumo de alcohol y la de reparación del daño, ya que abonó a la mujer una indemnización de 35.000 euros antes de la vista oral.

Además de la pena de prisión, la sentencia contempla dos años y seis meses de libertad vigilada una vez cumpla la condena, así como la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de cinco años.

El acuerdo evitó la celebración del juicio, en el que el acusado se enfrentaba inicialmente a una petición de condena más elevada por parte del Ministerio Fiscal. La aceptación de los hechos y el resarcimiento económico a la víctima fueron determinantes para la reducción de la pena, según consta en el acuerdo alcanzado ante la Audiencia coruñesa.