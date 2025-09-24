Acuerdo en Vigo: de 11 a 5 años de cárcel tras violar a una mujer en la vía pública

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a un hombre a cinco años de prisión por un delito de violación, tras un acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes. El acusado, que ya cumplía condena por una agresión sexual anterior, reconoció los hechos y aceptó la pena.

La agresión se produjo en mayo de 2024 en plena vía pública, en la zona del Areal de Vigo. Según recoge la sentencia, víctima y acusado coincidieron en un banco y, cuando se quedaron solos, el hombre la llevó hasta una zona ajardinada próxima, donde cometió la violación.

El tribunal ha tenido en cuenta la agravante de reincidencia, dado que el condenado ya había sido sentenciado previamente por agresión sexual, y la atenuante analógica de embriaguez, al entender que actuaba con sus facultades “ligeramente alteradas” por la ingesta de alcohol.

Además de los cinco años de prisión, la Audiencia impone al agresor cinco años de libertad vigilada una vez cumpla la pena, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante diez años y la inhabilitación para cualquier empleo o actividad que implique contacto con menores en ese mismo periodo.

El fallo también establece que deberá indemnizar a la víctima con 5.000 euros y abonar las costas del proceso, incluidas las de la acusación particular.

En su escrito inicial, la Fiscalía solicitaba 10 años y 9 meses de cárcel y una indemnización de 20.000 euros por un delito de violación con violencia, pero tras el acuerdo alcanzado y la retirada de determinadas circunstancias agravantes, la condena se redujo a la mitad.